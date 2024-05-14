تحذير من نشاط الرياح.. إليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. يسود اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، أجواء حارة على أغلب الأنحاء، ومعتدلة على السواحل الشمالية، مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم 14-5-2024

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 18 و 29

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 25

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 28

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 28

درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 30

درجة الحرارة في السويس .. 18 و 29

درجة الحرارة في العريش .. 18 و 26

درجة الحرارة في رفح .. 17 و 25

درجة الحرارة في رأس سدر .. 21 و 30

درجة الحرارة في نخل .. 14 و27

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 25

درجة الحرارة في الطور .. 20 و 28

درجة الحرارة في طابا .. 19 و 27

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 23

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 25

درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 29

درجة الحرارة في الغردقة .. 22 و 31

درجة الحرارة في مرسى علم .. 23 و 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 30

درجة الحرارة في المنيا .. 18 و 31

درجة الحرارة في أسيوط .. 17 و 30

درجة الحرارة في سوهاج .. 20 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 22 و 34

درجة الحرارة في الأقصر .. 21 و 34

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 19 و 32

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 35

درجة الحرارة في شلاتين .. 23 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 29

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 31

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 24 و 29