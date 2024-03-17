الزراعة تُطرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة في جنوب سيناء خلال رمضان

توفر وزارة الزراعة اللحوم البلدية بسعر 300 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار تنافسية.

تشمل السلع المتاحة في منافذ الوزارة:

-لحوم بلدية بسعر 300 جنيه للكيلو.

-كافة السلع الغذائية بكميات كافية وبأسعار تنافسية.

-تخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع.

الوزارة تُواصل ضخ السلع والمنتجات الغذائية بجميع منافذها في المحافظات المختلفة:

274 منفذ ثابت، 33 منفذ متحرك يجوب القرى والميادين والمناطق النائية.

الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

هذه المبادرة تأتي في إطار استعدادات وزارة الزراعة لشهر رمضان المبارك.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.