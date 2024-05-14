تصدرت ضحية سائق أوبر بالتجمع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت “سالي ” شقيقة ضحية أوبر بالتجمع عن كواليس وتفاصيل محاولة خطف واغتصاب شقيقتها في صحراء التجمع.

القصة الكاملة في قضية ضحية سائق أوبر بعد محاولة اغتصابها بالتجمع

وقالت شقيقة ضحية سائق أوبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".

وأضاف شقيقه ضحية أوبر بالتجمع: "أختي كانت رايحة فرح في زايد، ومكنتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع علطول، ومكنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق".

ولفتت إلى أن “الغريب في الأمر طلب سائق أوبر رقما خارجيا للتواصل معه وهذا مسجل عبر تطبيق أوبر، من أجل تسهيل عملية التواصل وهذا أمر مخالف للعملية، وتبين أنه فخ يتم نصبه لأختي واستدراجها من أجل اغتصابها”.

وأشارت: "سائق أوبر أخذ أختي على منطقة في الصحراء وبعدين وقف العربية وقتها كانت تستمع للقرآن الكريم في سماعة الأذن، وفجأة أوقف العربية وقال لها أنا عطشان جدا بس المياه في شنطة العربية فسمحت له بشرب الماء ليفاجئها بغلق السيارة عليهما، وفرد كرسي القيادة على الكنبة من أجل اغتصابها".

وتابعت: "هددها باَلة حادة تشبه الكاتر أنها حال لم تخضع له ويغتصبها سيقوم بقلتها، ولكنها ظلت تقاوم، ليضع الكتر على رقبتها ولكنها أفلتت من الكتر وظلت تقاوم بقدميها لإبعاده عنها".

وأكملت:"أختي ظلت تقاوم سائق أوبر وقالت له أنت هتموتني بس مش هتلمسني ومسكت الآلة الحادة اللي كان بيهددها بيها، ولكنها تعرضت لكدمات في جسمها ونزيف في الذارعين والرقبة خلال عملية المقاومة".

ولفتت: "سائق أوبر كان واخدها في حتة مقطوعة خالص ومسكت السكينة وزقته برجليها وقال لها أنتي مجنونة دمك سايح، قالت له هافضل أقاوم ومش هتلمسني، لحد لما السواق استشعر الخطر لما قربت منه سيارة لوري فخاف وهرب ورماها".

وأكملت: "لقيت حد بيكلمني وبيقول ليا أختك عايشة بس إحنا لقيناها في الصحراء وملفوفة ببطانية وهي مش هتقدر تكلمك، أقنعوني انها عايشة بس متأذية من سائق أوبر".

وتابعت: "لما وصلت لأختي كانت منهارة وبتقول لي جيبي الراجل السواق قبل ما يهرب وقالت لي مقدرش يعمل حاجة ولا يتمكن من اغتصابها".

وأكدت: "ربنا بعت لأختي سائق لوري غلبان وطيب في الصحراء علشان ينقذها، وسواق اللوري جابلها بطانية وغطاها بيها وطلع راجل غلبان وطيب وقال لها انتي امانة في رقبتي وبعدين فيه ناس كملتني وروحت بيها المستشفى".

وأشارت: "الداخلية قبضت على السائق في أقل من 24 ساعة، بس أختي جالها انهيار عصبي النهاردة في النيابة ونفسيا مش كويسة وكل لما تيجي تتكلم تعيط هي مصدومة صدمة كبيرة بعد اللي اتعرضت له، هي عندها ولدين وكانت عرضة للموت".

أول تعليق مع «أوبر» بعد حادث الاعتداء على سيدة التجمع

عبرت شركة أوبر عن حزنها العميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، وأضافت في بيان لها، ردا على حادث اعتداء التجمع، قائلة: «نحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الخطير، حيث إننا اتخذنا بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق».

وأضافت أنه «بمجرد أن تم إبلاغنا بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما أننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق».

وتابعت: «نحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف».

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

الداخلية تقبض على سائق أوبر بعد محاولته اغتصاب سيدة التجمع

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق أوبر حاول خطف فتاة واغتصابها بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ويعمل سائقا تابعا لشركة التوصيل أوبر، وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا.

وأضافت الفتاة أن الفتاة استغاثت بالمواطنين ففر هاربا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.