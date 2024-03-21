الأمم المتحدة تحذر من أن السودان.. قد يصبح أسوأ أزمة جوع في العالم

حذر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، من أن الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية قد وضع الدولة الأفريقية على الطريق الصحيح لتصبح أسوأ أزمة جوع في العالم مع ارتفاع سوء التغذية وحصد بالفعل حياة الأطفال.

وقال إديم ووسورنو مدير العمليات الإنسانية لمجلس الأمن الدولي إن ثلث سكان السودان - 18 مليون شخص - يواجهون بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد ويمكن الوصول إلى مستويات الجوع الكارثية في بعض مناطق منطقة دارفور الغربية بحلول الوقت الذي يحل فيه "موسم العجاف" في مايو.

وقالت: "كشف تقييم أجري مؤخرا أن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم في الفاشر بشمال دارفور". ويقدر شركاؤنا في المجال الإنساني أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، قد يموت حوالي 222,000 طفل في المنطقة بسبب سوء التغذية".

ووصف وسورنو الوضع العنيف المروع الذي شهد روايات مروعة عن الهجمات العرقية والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والهجمات العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان بأنه "مادة من الكوابيس".

ومع تسليط الضوء العالمي الآن على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وبدرجة أقل على الحرب في أوكرانيا، أعربت عن أسفها لأن "مهزلة إنسانية تجري في السودان تحت ستار من عدم الاهتمام والتقاعس الدوليين".

غرق السودان في الفوضى في أبريل الماضي ، عندما اندلعت التوترات التي طال أمدها بين جيشه بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو إلى معارك شوارع في العاصمة الخرطوم.

وسرعان ما امتد القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة المناطق الحضرية، ولكن في دارفور اتخذ شكلا مختلفا، مع هجمات وحشية من قبل قوات الدعم السريع التي يهيمن عليها العرب على المدنيين من أصل أفريقي. وقتل آلاف الأشخاص.

قبل عقدين من الزمن، أصبحت دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولا سيما من قبل ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة ضد السكان الذين يعرفون بأنهم من وسط أو شرق أفريقيا. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن كلا الجانبين في الصراع الحالي يرتكبان جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.

وقال وسورنو إنه لم يهدأ القتال العنيف في الخرطوم ودارفور وكردفان التي يعيش فيها 90 في المئة من الناس الذين يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت أن المزارعين أجبروا على التخلي عن حقولهم وانخفض إنتاج الحبوب منذ انتقال الأعمال العدائية إلى سلة الخبز السودانية، ولاية الجزيرة، في ديسمبر.

وفي ظل هذه الظروف، يجب أن يكون تسليم المساعدات الإنسانية شريان حياة، لكن نداء الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار للسودان بتمويل أقل من 5٪ - تلقي 131 مليون دولار فقط.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي مؤتمر المانحين رفيع المستوى للسودان وجيرانه في باريس في 15 أبريل إلى "التزامات ملموسة" لدعم عمليات الإغاثة "في مواجهة المجاعة التي تلوح في الأفق".

وبالإضافة إلى ذلك، قال وسورنو إنه يجب أن تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة التي "لا تزال تواجه عراقيل شديدة" بسبب القتال. وقالت إنها تحتاج أيضا إلى المزيد من الانفتاح والموافقات عبر الحدود لتقديم المساعدات عبر خطوط الصراع.

وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للمجلس إن وضع الأمن الغذائي المتدهور بسرعة في السودان له أيضا "آثار إقليمية عميقة".

وبالإضافة إلى 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، قال إن 7 ملايين شخص في جنوب السودان المجاورة وحوالي 3 ملايين في تشاد المتاخمة لدارفور يواجهون أيضا الجوع الشديد.

وقال سكاو إن 90٪ من الأشخاص الذين هم على بعد خطوة من المستوى الكارثي للأمن الغذائي ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء المنقذ للحياة "محاصرون في مناطق يتعذر على الوكالات الإنسانية الوصول إليها إلى حد كبير"، بما في ذلك الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور.

وقال: "إذا أردنا منع السودان من أن يصبح أكبر أزمة جوع في العالم، فإن الجهود المنسقة والدبلوماسية المشتركة أمر عاجل وحاسم نحن بحاجة إلى أن توفر جميع الأطراف وصولا غير مقيد: عبر الحدود وعبر خطوط الصراع".

وردد دعوة ووسورنو للحصول على التمويل، وقال إن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض المساعدات إلى 3 ملايين شخص يعانون من الجوع الحاد في جنوب السودان وخفض الحصص الغذائية للآخرين المحتاجين بسبب نقص الأموال.

وفي تشاد، سيتعين على برنامج الأغذية العالمي إنهاء المساعدات ل 1.2 مليون لاجئ وحوالي 3 ملايين تشادي.

وأعرب سكاو عن قلقه من أن الجوع سيرتفع بشكل أكبر عندما يحل موسم العجاف في السودان، ويمكن أن يصل إلى انعدام الأمن الغذائي الكارثي ما لم يكن هناك وصول مستدام وموارد.

وقال رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود لدى الفاو، في مؤتمر صحفي إن تقريرا للوكالة عن السودان صدر، يوضح أضرار النزاع على الإنتاج الزراعي: انخفض إنتاج الحبوب في عام 2023 بنسبة 46٪ عن عام 2022، وما يصل إلى 80٪ أقل في المناطق التي كان فيها الصراع أكثر حدة.

وأوضح: "توقعات إنتاج الغذاء في عام 2024 قاتمة".