مقتل 15 مهاجما بالرصاص في جنوب السودان

أودى مهاجمون مجهولون بحياة 15 شخصا في منطقة بيبور بجنوب السودان ، بمن فيهم المفوض ، وفقا لمسؤول كبير يوم الأربعاء. ويمثل هذا الحادث تصعيدا للعنف داخل البلاد.

ويواجه جنوب السودان، الذي يعاني من صراعات داخلية، اضطرابات كبيرة منذ حصوله على الاستقلال عن السودان.

وأسفر الصراع، الذي وقع في المقام الأول على أسس عرقية بين الدينكا والنوير، عن سقوط ضحايا على نطاق واسع في الفترة من 2013 إلى 2018.

صرح أبراهام كيلانج ، وزير الإعلام في منطقة بيبور الإدارية الكبرى، وقع الهجوم المميت يوم الثلاثاء بينما كان مفوض مقاطعة بوما في بيبور عائدا من زيارة للقرية، "زار المفوض وفريقه قرية نيات ، وعند عودتهم ، تعرضوا لكمين ، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا ، بمن فيهم المفوض".

وأشار كيلانغ إلى أن الجناة يشتبه في أنهم شبان من مجتمع أنيواك داخل المنطقة، وكان من بين القتلى نائب قائد جيش بوما ومسؤولون حكوميون وحراس المفوض.

وعلى الرغم من اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 2018، لا تزال الاشتباكات مستمرة بين مختلف الجماعات المسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوحهم، ولا تزال منطقة بيبور الإدارية الكبرى متأثرة بشكل خاص بهذا العنف.

وكثيرا ما تشهد مقاطعة بوما، التي تسكنها في الغالب جماعة المورلي العرقية، أعمال عنف متفرقة، تشمل أحيانا مجتمعات المورلي أو أنيواك أو النوير أو الدينكا من ولاية جونقلي المجاورة.

وتؤكد الصراعات المتكررة على التحديات المستمرة التي تواجه جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.