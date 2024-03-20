المجاعة قد تضرب السودان

قدم المدنيون المحاصرون في الحرب الأهلية في السودان روايات مصورة لبي بي سي عن الاغتصاب والعنف العرقي والإعدام في الشوارع.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، إن الصراع أغرق البلاد في "واحد من أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث" ويمكن أن يؤدي إلى أكبر أزمة جوع في العالم.

وهناك أيضا مخاوف من أن تكرار ما وصفته الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية قبل 20 عاما في دارفور، في غرب البلاد، قد يبدأ في الظهور.

كما لو كان من العدم، انفجار ضخم يهز الطريق في أم درمان، يصرخ الناس ويركضون في كل الاتجاهات، وهم يصرخون: "عودوا، عودوا، سيكون هناك واحد آخر"، دخان كثيف يغطي كل شيء.

وقبل لحظات، كان الشارع المدمر مليئا بالمشاة الذين يلتقطون الأرز والخبز والخضروات من المتاجر، التي لم تبدأ إلا مؤخرا في إعادة فتحها.

وفي منتصف فبراير شباط استعاد الجيش السوداني المدينة وهي واحدة من ثلاث مدن على طول نهر النيل تشكل العاصمة السودانية الخرطوم.

وقد بدأ المدنيون الآن في العودة، ولكن قذائف الهاون، مثل تلك التي سقطت في وسط هذا الشارع الرئيسي، لا تزال تسقط يوميا.

بالنسبة لوسائل الإعلام الدولية، كان الوصول لتغطية الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل الماضي أمرا صعبا، لكن بي بي سي تمكنت من الوصول إلى خط المواجهة.

وجد فريقنا أن قلب أم درمان الذي كان يعج بالحركة قد تحول إلى أرض قاحلة مأهولة بالسكان.

أدى الصراع الشرس على السلطة بين جيش البلاد وحليفه السابق، مجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى مقتل ما لا يقل عن 14000 شخص في جميع أنحاء البلاد - وربما أكثر من ذلك بكثير.

منذ ما يقرب من عام، تقاتل الجيش وقوات الدعم السريع على الخرطوم والمدن المجاورة.

وسيطرت قوات الدعم السريع على مناطق جنوبي العاصمة، فضلا عن مساحات شاسعة من دارفور، التي تشهد اضطرابات منذ سنوات بسبب العنف بين مختلف المجتمعات الأفريقية والعربية.

وقدمت النساء اللواتي هربن من دارفور إلى تشاد المجاورة روايات، لبي بي سي عن تعرضهن للاغتصاب ، عدة مرات في بعض الأحيان ، من قبل رجال الميليشيات، قال رجال في المخيمات إنهم فروا من عمليات الإعدام والاختطاف في الشوارع.

تم التحكم في تحركات فريق بي بي سي ، المنضمة على خط المواجهة مع الجيش في أم درمان ، بعناية - كان معنا مرافقون ولم يسمح لنا بتصوير النشاط العسكري.

ويخشى الجيش من تسريب معلومات حول أنشطته.