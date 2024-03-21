فطار جماعي لسيدات السودان بقرية كركر بأسوان

في رساله شكر وترحيب وجهها سيدات دولة السودان، لأهالي قريه كركر محافظة أسوان، علي ضيافتهم لهم داخل القريه وخصوصا بأجواء شهر رمضان الفضيل، وعلي روح المشاركه والمحبه من اهالي القريه لهم اعربوا عن فرحتهم للوفد خلال مشاركت الفطار الجماعي للقرية.

وقالت حبيبة علي محمد، أن رمضان وسط اهلنا بقرية كركر مثل رمضان بدولة السودان وتقدم بالشكر لاهالي القريه لعدم تقضيرهم، ونحن متجمعين مثلكا كنا نتجمع بالسودان لا يوجد اي فرق، ونقوم بطبخ العصيده وملح التقليه وملح نعيميه وملح روب ابيض، وتعتبر الاكلات السودانيه شبيها بالاكلات النوبيه مثل القراصه"العيش النوبي الدوكه " وملح الويكه "الباميه المجففه"، ومشروب الابريه عندنا نسميه "حلو مر" .



وأضافت رزان سليمان، أننا نشارك في الفطار في الحماعي عن طريق الافطار في الشارع والرجال في المساجد ونحن بقرية كركر نشعر بالسعاده علي هذا التجمع الذي لايعتبر بجديد لاهالي النوبه وأسوان وأن روح المشاركة تعتبر مبادرة جميله من اهالي القريه، ونحن ممتنين لهم جميعا كلن بصفته واسمه وشخصة.