هل ينتصر مشروع قانون حظر TikTok

قال موقع إنجادجيت إنه زار المقر الرئيس لشركة TikTok في الولايات المتحدة قبل عام لمعاينة "مركز الشفافية" الجديد، وهو جزء أساسي من جهودها التي تبلغ مليارات الدولارات لإقناع الولايات المتحدة بأن مصنع الميمات الخاص بها لا يشكل تهديدًا للأمن القومي. وقد فشل هذا الجهد. توقفت مفاوضات الشركة مع الحكومة وتواجه الشركة الآن أخطر تهديد لمستقبلها في الولايات المتحدة حتى الآن.

يوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون، إذا تم إقراره ليصبح قانونًا، سيجبر ByteDance على بيع TikTok أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة. إن نظر المشرعين إلى TikTok بعين الشك ليس بالأمر الجديد. نظرًا لأن الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، يقع مقرها في الصين، فإنهم يعتقدون أن الحكومة الصينية يمكنها التلاعب بخوارزميات TikTok أو الوصول إلى بيانات مستخدميها عبر موظفي ByteDance. ولكن ما كان مفاجئًا بشأن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة هو أنه تمكن من جمع الكثير من الدعم من كلا جانبي الممر على ما يبدو من العدم.

بعد تقديم مفاجئ، وافقت اللجنة على مشروع القانون من الحزبين في غضون يومين بإجماع 50 صوتًا مقابل 0، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بكامل هيئته بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 بعد أقل من أسبوع. من بين العشرات من مشاريع القوانين التي تحاول تنظيم صناعة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اثنان على الأقل لحظر TikTok، لم يكتسب أي منها نفس القدر من الزخم.

لكن الدعم المتجدد لحظر TikTok أو فرض بيعه لا يبدو أنه مرتبط بأي معلومات تم الكشف عنها حديثًا حول TikTok أو ByteDance أو الحزب الشيوعي الصيني. وبدلاً من ذلك، أعاد المشرعون إلى حد كبير طرح نفس المخاوف التي أثيرت حول التطبيق لسنوات.

إحدى القضايا التي يتم طرحها غالبًا هي الوصول إلى البيانات. TikTok، مثل العديد من أقرانه على وسائل التواصل الاجتماعي، يجمع كميات كبيرة من البيانات من مستخدميه. وقد أدت هذه الممارسة إلى وقوع الشركة في موقف محرج في الماضي عندما تم اكتشاف أن العديد من هؤلاء المستخدمين قاصرون. يستشهد العديد من المشرعين بذاكرة التخزين المؤقت الكبيرة لبيانات المستخدم، والتي يزعمون أنه يمكن لمسؤولي الحكومة الصينية الحصول عليها، باعتبارها واحدة من أهم المخاطر التي يشكلها TikTok.

وقال النائب راجا كريشنامورثي: "إن تشريعنا الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يحمي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكيين من خلال سحب الاستثمارات من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصوم لضمان حماية الأمريكيين من المراقبة الرقمية وعمليات التأثير للأنظمة التي يمكن أن تستخدم بياناتهم الشخصية كسلاح ضدهم". وقال رعاة مشروع القانون في بيان.



ونفت TikTok مرارًا وتكرارًا مشاركة أي بيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إنها لن تمتثل إذا طلب منها ذلك. ومع ذلك، تم اكتشاف أن ByteDance تسيء التعامل مع بيانات مستخدم TikTok في الماضي. وفي عام 2022، قامت ByteDance بطرد أربعة موظفين، من بينهم اثنان في الصين، بسبب وصولهم إلى بيانات المراسلين الذين كتبوا قصصًا تنتقد الشركة. لا يوجد دليل على أن هذه الإجراءات كانت موجهة من قبل الحكومة الصينية.

في الواقع، يقول الخبراء إن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لرقابة الخصوم الأجانب لن يفعل الكثير لمعالجة مشكلة الوصول إلى البيانات. وحتى لو تم حظر التطبيق أو السيطرة عليه من قبل شركة مختلفة، فإن المعلومات الشخصية للأميركيين ستظل متاحة بسهولة من صناعة وسطاء البيانات غير المنظمة إلى حد كبير.

يستطيع وسطاء البيانات الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الشخصية للأمريكيين عبر عشرات التطبيقات والمواقع الإلكترونية وشركات بطاقات الائتمان وغيرها من الشركات. حاليًا، هناك قيود قليلة على البيانات التي يمكن جمعها أو من يمكنه شرائها. وحذر مسؤولو إدارة بايدن من أن الصين تشتري بالفعل هذه البيانات، والكثير منها يكشف أكثر من أي شيء يجمعه TikTok.

"من المؤكد تقريبًا أن البيانات التي تم جمعها عنك ستعيش لفترة أطول مما ستفعله، ولا يوجد حقًا ما يمكنك فعله لحذفها أو التخلص منها،" جاستن كابوس، أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة نيويورك وعضو مركز جامعة نيويورك للأمن السيبراني وقال إنجادجيت. "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا حل هذه المشكلة، فإن الطريقة للقيام بذلك لا تتمثل في إلقاء اللوم على شركة وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وجعلها وجه المشكلة. إن الأمر يتعلق حقًا بتمرير لوائح خصوصية البيانات المهمة ومتابعة جمع [البيانات] ومتابعة وسطاء البيانات هؤلاء.



أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون يمنع وسطاء البيانات من بيع المعلومات الشخصية للأمريكيين إلى دول "معادية" مثل الصين. ولكن، إذا تم إقراره، فإن القانون لن يتناول بيع تلك البيانات إلى كيانات أخرى أو جمعها بالجملة في البداية.

كما أثار المدافعون عن الحقوق الرقمية وحرية التعبير مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أيضًا احتمال أن يؤدي فرض الولايات المتحدة لحظر أو بيع TikTok إلى منح الدول الأخرى غطاءً لسن حظر أو قيود مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى المشرعين المعارضين لهذا الإجراء، جادلت EFF واتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومجموعات أخرى بأنه "سيشكل سابقة عالمية مثيرة للقلق فيما يتعلق بالسيطرة الحكومية المفرطة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي".

ويشير ديفيد جرين، أحد كبار المحامين في EFF، إلى أن الولايات المتحدة انتقدت بشدة الدول التي حظرت تطبيقات الوسائط الاجتماعية. وقال غرين لموقع Engadget: "لقد انتقدت وزارة الخارجية بشدة الدول التي أغلقت خدماتها"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أدانت الحكومة النيجيرية لحظرها تويتر في عام 2021. "إن إغلاق الخدمة بأكملها هو في الأساس أمر مناهض للديمقراطية".

عقد مسؤولو المخابرات إحاطة سرية مع أعضاء الكونجرس حول TikTok قبل وقت قصير من التصويت في قاعة مجلس النواب. وقد دفع ذلك بعض النقاد إلى الاعتقاد بأنه يجب أن تكون هناك معلومات جديدة حول TikTok، لكن بعض المشرعين اقترحوا خلاف ذلك. وقالت النائبة سارة جاكوبس لوكالة أسوشيتد برس: "لم يكن أي شيء سمعناه في الإحاطة السرية اليوم فريدًا بالنسبة لـ TikTok". "لقد كانت أشياء تحدث على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي." وبالمثل، قال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب جيم هاينز، إن تيك توك "يمثل تهديدًا محتملاً إلى حد كبير... إذا كان الكونجرس جادًا في التعامل مع هذا التهديد، فسنبدأ بمشروع قانون فيدرالي للخصوصية".