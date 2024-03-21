Reddit تتحول إلى شركة مساهمة عامة

بعد تسعة عشر عامًا من ظهورها لأول مرة، أصبحت Reddit الآن شركة مساهمة عامة. تم إدراجه في بورصة نيويورك تحت اسم RDDT لأول مرة يوم الخميس، مع وجود التميمة Snoo في متناول اليد لقرع جرس الافتتاح.

تهدف الشركة إلى بيع 15.3 مليون سهم بسعر 34 دولارًا أمريكيًا لجمع حوالي 519.4 مليون دولار. خطط المساهمون بشكل جماعي لبيع 6.7 مليون سهم في الاكتتاب العام بإجمالي 228.6 مليون دولار (على الرغم من أن Reddit نفسها لن ترى أيًا من هذه الأموال). يقدر سعر الاكتتاب العام موقع Reddit بأقل بقليل من 6.5 مليار دولار.



لدى ضامني البيع أيضًا خيار شراء 3.3 مليون سهم بسعر الاكتتاب العام خلال الثلاثين يومًا القادمة. لذلك، إذا ارتفع السهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن لشركات التأمين شراء الأسهم بسعر رخيص نسبيًا. إذا تم بيع كل هذه المنتجات، فسوف يحصل Reddit على 112.2 مليون دولار أخرى أو نحو ذلك. أحد الجوانب الأخرى المثيرة للاهتمام في طرح Reddit للعامة هو أنه دعا المستخدمين على المدى الطويل الذين يتمتعون بوضع جيد إلى فرصة شراء الأسهم بسعر الاكتتاب العام الأولي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لقد كان طريق Reddit طويلاً حتى يتم طرحه للاكتتاب العام، وقد فعل ذلك بعد فترة طويلة من العديد من أقرانه (آخر طرح عام أولي كبير لوسائل التواصل الاجتماعي كان Pinterest في عام 2019). اشترت شركة Conde Nast موقع Reddit في عام 2006، أي بعد ما يزيد قليلاً عن عام من بدء تشغيل المنصة، وأعادت تشغيلها كشركة فرعية مستقلة في عام 2011. وتقدمت Reddit لأول مرة بطلب للاكتتاب العام في عام 2021.

كان لدى الشركة الكثير من الخلافات التي يجب معالجتها أثناء تشغيلها. في العام الماضي، احتج المستخدمون على قرار الشركة ببدء فرض رسوم مقابل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما أدى فعليًا إلى قتل بعض تطبيقات الطرف الثالث المرتبطة بالمنصة. أصبحت الآلاف من المنتديات الفرعية على Reddit خاصة و/أو توقفت عن السماح للمستخدمين بالنشر لفترة من الوقت. في الواقع، في ملف S-1، تشير Reddit إلى أهمية مستخدميها، مشيرة إلى أنه إذا "رفضت المشاركة، فسوف تتضرر أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات".

في الآونة الأخيرة، وقعت شركة Reddit صفقة مع Google قيل إنها تبلغ قيمتها 60 مليون دولار سنويًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. وقال رديت في وقت لاحق إن لجنة التجارة الفيدرالية كانت تدرس هذا الترتيب.