إطلاق سماعة Infinix BUDS NEO XE26 وساعة WATCH 1 في مصر

أعلنت Infinix عن تصنيع سماعة لاسلكية جديدة من نوع TWS وهي Infinix BUDS NEO XE26 وساعتها الرياضية الجديدة Infinix WATCH 1 عبر خطوط إنتاجها في مصر وطرحها بسعر منافس.

وبمناسبة عيد الأم وشهر رمضان المبارك تحت شعار "الكرم مبيخلصش" أطلقت شركة انفينكس عرض "الكاش باك" بنسبة تصل إلى 100% على كل منتجاتها خلال الفترة من 17 مارس وحتى 14 إبريل من خلال وضع صورة الفاتورة الخاصة بعملية الشراء في بوست على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مواصفات سماعة Infinix BUDS NEO XE26

تأتي سماعة Infinix BUDS NEO XE26 بتكنولوجيا متطورة حيث تتضمن 4 ميكرفونات عالية الجودة ، مع دعم خاصية ENC وهو نظام عازل الضوضاء المحيطة لمنح تجربة صوتية أفضل وصوت نقي خلال المكالمات، كما تدعم السماعة تقنية IPX4 لمقاومة الماء بالإضافة إلى دعم أوامر التحكم بالسماعة عن طريق اللمس.

كما تتسم Infinix BUDS NEO XE26 بتصميم انسيابي ومميز، حيث تأتي الحافظة بشكل دائري ، كما أنها تتميز بدرجة ثبات عالية في الأذن وسوف تقوم بإغلاق فتحة الأذن بشكل محكم من أجل منح تجربة عزل وتقليل الضوضاء المحيطة بأنسب شكل ممكن.

وتعد Infinix BUDS NEO XE26 من نوع In Ear ذات وزن خفيف مقارنة بوزن المحفظة ولن تسبب أي مشاكل عند إرتدائها في الأذن لوقت طويل، كما أنها تأتي بمقاومة للماء بتصنيف IPX4 هذا يعني أنها مناسبة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الرياضية وبمختلف الظروف المحيطة.



مواصفات ساعة Infinix WATCH 1

فيما جاءت ساعة Infinix WATCH 1 الجديدة بمواصفات متميزة حيث تم تصنيعها في مصر وفقاً لأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم وبأسعار منافسة ، حيث تدعم الساعة أكثر من 110 وضع رياضي تتناسب مع كافة تدريبات اللياقة البدنية.

كما تأتي ساعة Infinix WATCH 1 بشاشة IPS مقاس 1.83 بوصة فائقة السطوع برؤية واضحة وحيوية لوجه ساعتك حتى في ضوء الشمس المباشر، ومزودة بأكثر من 100 واجهة عصرية تتناسب مع كافة الأذواق.

وتحتوي ساعة Infinix WATCH 1 على ميكروفون ومكبر صوت مدمجين يسمحان لك بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة من خلال الساعة نفسها، كما تدعم الساعة مراقبة شاملة لصحة المستخدم بدء من مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة الأكسجين في الدم، ومراقبة ضغط الدم، ومراقبة معدل التنفس، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، وتتبع الدورة الشهرية، وما إلى ذلك، مما يساعدك على مراقبة حالتك الصحية في الوقت الحقيقي، كما يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات للأنشطة الصحية اليومية مثل شرب الماء أو تناول الأدوية.

كما تعد ساعة Infinix WATCH 1 أداة لتتبع اللياقة البدنية، حيث تدعم أكثر من 110 وضع رياضي مثل الجري في الهواء الطلق، وجهاز المشي، وركوب الدراجات، والسباحة، والمشي لمسافات طويلة، واليوغا، وغيرها.