مقتل ضابطي شرطة في هجوم مسلح شمال القوقاز الروسي

استهدف هجوم مسلح ضابطين من الشرطة الروسية، وقال الفرع الإقليمي لوزارة الداخلية الروسية في بيان له إن اثنين من ضباط الشرطة قتلا وأصيب أربعة آخرون في هجوم مسلح على وحدة لشرطة المرور في منطقة قراتشاي الشركسية الروسية في شمال القوقاز.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، "قُتل اثنان من ضباط الشرطة المعارين من فرع وزارة الداخلية في منطقة كورغان، وأصيب ضابطان من قسم شرطة المرور التابع لوزارة الداخلية في منطقة قراتشاي الشركسية، وعضو في وحدة الحرس الوطني الإقليمي وضابط شرطة من منطقة كورغان"، وأضاف البيان أن خمسة مهاجمين قتلوا على الفور.

وبحسب الوزارة، فإن الجناة توجهوا بالسيارة إلى نقطة مؤقتة لشرطة المرور، وألقوا عبوة ناسفة على ضباط الشرطة وفتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، فيما رد ضباط الشرطة بإطلاق النار، وفي هذه الأثناء انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها أحد المهاجمين، وتم العثور على عدد من العبوات الناسفة في مكان الحادث.

وقال الفرع الإقليمي للجنة التحقيق الروسية إنه تم بدء التحقيق في الهجوم، وبحسب المحققين، ربما يكون المهاجمون متورطين في هجوم على فرقة للشرطة في مدينة كاراتشايفسك في 22 أبريل.