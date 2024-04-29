موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 .. يسعى الكثير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مايو 2024، يأتي ذلك مع اقتراب بدء الشهر الجديد، والذي يشهد عند بدايته تساؤلات عديدة عن المرتبات وموعد صرفها.

صرف مرتبات شهر مايو 2024

وفي السياق يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم 23 مايو 2024، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر مايو 2024 عبر أماكن صرف المرتبات وهي منافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومكاتب البريد الآلي atm، عن منافذ الصرف وجميع البنوك، فضلاً عن ماكينات الصرف.

مرتب شهر مايو 2024

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وفي سياق آخر قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، كما يستثنى من قرار رفع الحد الأدنى للأجور المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، كما يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه.