تعاون بين دل وإنفيديا لتعزيز تبني الشركات للذكاء الاصطناعي

تعمل شركة دل تكنولوجيز وإنفيديا على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي لدعم الشركات لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يمكن للشركات تعزيز تكامل بياناتها وأدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المحلية بشكل آمن لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال التوسع في محفظة دل تكنولوجيز لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع إنفيديا، بما في ذلك حل Dell AI Factory الجديد.

قال مايكل ديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دل تكنولوجيز: "يبحث عملاؤنا من الشركات عن طريقة سلسة لتلبية احتياجاتهم المعقدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتنفيذ الحلول بسرعة. وهذا هو بالضبط ما تقدمه شركة دل تكنولوجيز وإنفيديا، حيث تلبي جهودنا المشتركة حاجة شركات التكنولوجيا إلى دمج البيانات بسلاسة مع حالات الاستخدام وتسهل تطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة."

قال جنسن هوانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: “يعد حل AI Factory أو ما يعرف باسم مصانع الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً لإنشاء ذكاء على نطاق صناعي. ويساعد دمج قدرات دل وإنفيديا المؤسسات على إنشاء مصانع ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل بياناتها إلى رؤى قوية".

نتائج رفيعة المستوى من بيانات عالية الجودة

من خلال التعاون الوثيق بين شركة دل وإنفيديا، تساعد المجموعة الجديدة من حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة من شركة دل العملاء على مواكبة العصر باستمرار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتسريع تحويل الأعمال وتعزيز الإنتاجية:

يعد حل Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا الحل الأول والأوحد الشامل في الصناعة والذي يدمج إمكانات الحوسبة والتخزين وأجهزة العميل والبرامج والخدمات من دل مع البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومجموعة البرامج من إنفيديا. ويتم تقديم هذا الحل بالشراكة مع إنفيديا وخدمات دل كحل متكامل تمامًا، كما أنه مصمم بناء على اختبارات صارمة لتقديم حل سلس لتحويل البيانات إلى رؤى ونتائج قيمة، كما أنه متوافق تماماً مع أمن بيانات المؤسسة ومعايير الحوكمة.

ويدعم حل Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا مجموعة متنوعة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بما في ذلك مراحل إنشاء النماذج وضبطها والتعزيز والاستدلال. كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات المهنية على مستوى الشركات، والتي تساعد الشركات على تسريع استراتيجيتها وإعداد البيانات وتنفيذها واعتماد حل Dell AI Factory، مما يؤدي إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة. ويتوفر Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا عبر القنوات التقليدية ومنصة Dell APEX.

ستتعاون شركة دل تكنولوجيز مع إنفيديا لتقديم بنية جديدة استنادًا إلى إنفيديا GB200 Grace Blackwell Superchip. والتي ستدعم الأنظمة من الجيل التالي، مما يعزز القدرة على تحمل الأداء لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي للشركات.

ستدعم خوادم Dell PowerEdge XE9680 وحدات معالجة الرسوميات الجديدة من إنفيديا، بما في ذلك معالج الرسوميات B200 Tensor Core، والذي من المتوقع أن يقدم أداءً أفضل بما يصل إلى 15 مرة لاستدلال الذكاء الاصطناعي بتكلفة إجمالية أقل. كما ستدعم خوادم Dell PowerEdgeأيضاً معالجات الرسوميات الأخرى من إنفيديا والتي تستند إلى بنية شريحة بلاكويل، بالإضافة إلى معالجات الرسوميات H200 Tensor Core، ومنصات الشبكات Quantum-2 InfiniBand، وSpectrum-X Ethernet من إنفيديا.

حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من دل بالتعاون مع إنفيديا - يقدم التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) حلاً متكاملاً تم التحقق من صحته مسبقًا مما يساعد على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركات من خلال تنفيذ التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) وإدارته. ويساعد هذا الحل الشركات على تحسين جودة نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وزيادة دقة النتائج من خلال مجموعات البيانات الجديدة، مثل البيانات الخاصة وقواعد المعرفة، فضلاً عن نماذج اللغة الكبيرة.

حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من دل بالتعاون مع إنفيديا - يقدم التدريب النموذجي حلاً متكاملاً تم التحقق من صحته مسبقًا للشكات التي تسعى إلى إنشاء نماذج مخصصة خاصة بالمجال.

حل Dell Data Lakehouse متاح الآن عالميًا، وهو عبارة عن مستودع بيانات مفتوح المصدر يساعد الشركات على اكتشاف البيانات ومعالجتها وتحليلها في مكان واحد عبر الأوساط السحابية المختلطة.

يعد Dell PowerScale أول حل تخزين عبر شبكة الإيثرنت في العالم تم التحقق من صحته على البنية التحتية NVIDIA DGX SuperPOD، مما يساعد العملاء على تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوسع شركة دل في خدماتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة العملاء على دمج هذه الحلول وإدارتها وتأمينها لتحقيق أفضل وأسرع نتائج أعمال. وتتضمن خدمات التنفيذ من دل الآن خدمات تدعم التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) والتدريب على النماذج وDell Data Lakehouse، بالإضافة إلى خدمات تتعلق بأمان بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، والتي تساعد العملاء على تقييم المخاطر الأمنية وتقليلها.

قال ديف فيلانتي، كبير المحللين بشركة theCUBE Research: "تسعى الشركات إلى تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك العديد من التحديات التي تمثل عقبة في طريق تحقيق عائد الاستثمار. وبالطبع نحن نضع البيانات والمخاوف القانونية والامتثال وجودة البيانات على رأس أولوياتنا. وتسهل الحلول الجديدة، مثل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من شركة دل الشركات على خوض غمار عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد على تعزيز الثقة وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن أن تحقق طفرة في قطاع الأعمال. واستنادًا إلى أبحاثنا، تتجه الشركات نحو المؤسسات الرائدة في الصناعة، مثل شركة دل وإنفيديا، للمساعدة في تقديم خبرات وخدمات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر وتحقيق عائد على الاستثمار بأسرع وقت ممكن."