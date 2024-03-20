Getty تضع علامة على صورة للعائلة المالكة البريطانية ليتم تعديلها رقميًا

وضعت Getty علامة على صورة أخرى التقطتها أميرة ويلز على أنها معدلة رقميًا وتم إصدارها في عام 2022، وتظهر الملكة إليزابيث الثانية محاطة بأحفادها.

قال متحدث باسم Getty Images لشبكة CNN: "تقوم Getty Images بمراجعة الصور المنشورة، ووفقًا لسياستها التحريرية، فإنها تضع ملاحظة المحرر على الصور التي اقترح المصدر تحسينها رقميًا".

يأتي ذلك في أعقاب الجدل الأخير، حيث تم الكشف عن أن صورة كيت ميدلتون تم التلاعب بها.

وجد المنشور 19 تعديلًا في الصورة من المحتمل ألا يلاحظها معظم الأشخاص إلا إذا قاموا بتكبيرها عن كثب وفحص كل نمط. ووجدت بعض الاختلالات في ملابس الأشخاص، والتحف العائمة العشوائية، وخصلات الشعر المستنسخة والرؤوس التي تبدو وكأنها تم لصقها من صورة أخرى بسبب الاختلاف في الإضاءة.

ربما كانت كيت، أو من قام بتحرير الصورة، تتطلع ببساطة إلى إنشاء أفضل نسخة ممكنة منها، لكن وكالات مثل Getty تسمح فقط بالحد الأدنى من التعديل للصور الموجودة في مكتبتها لتجنب نشر المعلومات الخاطئة.



إن غياب الأميرة عن المناسبات العامة منذ عيد الميلاد العام الماضي، كما كنت تتوقع، ولّد جميع أنواع نظريات المؤامرة. حتى أنها أدت إلى ظهور مقال كامل على ويكيبيديا بعنوان "أين كيت؟" لأن الناس في جميع أنحاء العالم يبدو أنهم استثمروا في النظام الملكي البريطاني ولا يمكنهم تصديق أنها خضعت لعملية جراحية في البطن.

وفي خضم كل ذلك، نشرت حسابات ويليام وكيت على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المعدلة المذكورة أعلاه لأميرة ويلز مع أطفالها في عيد الأم في المملكة المتحدة. ولكن عندما سحبت وكالة أسوشيتد برس وغيرها من وكالات الأنباء الصورة لأنها وجدت أنها تم تحريرها، أصبحت نظريات المؤامرة هذه أكثر غرابة.

أعنف ادعاء سمعناه حتى الآن هو أن مقطع الفيديو الخاص بها وهي تتسوق مع أمير ويلز لم يكن لها على الإطلاق بل كان جسدًا مزدوجًا. أو استنساخ، على ما يبدو، لأن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور على الإنترنت.