كيفية تنظيف AirPods الخاص بك

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية في كل مكان. تم إطلاق AirPods من Apple مرة أخرى في سبتمبر 2016، لتنضم إلى سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية البارزة من Jabra وSony وSamsung وغيرها. وبعد مرور بضع سنوات، أصبحت هذه السماعات الخيار المفضل للكثير منا عند الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست وخدمات البث على هواتفنا وأجهزتنا اللوحية.

يمكن أن تتسخ سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك بسرعة كبيرة، لأننا لا نستخدمها كثيرًا فحسب، بل نأخذها إلى كل مكان: للعمل، وفي وسائل النقل العام، وفي الرحلات الجوية وفي كل مكان بينهما. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تستخدمها لإلغاء الضوضاء في مكتب مزدحم - أو ببساطة تعمل من المنزل في نفس الوقت مع العائلة أو زملاء الغرفة. وهذا يعني أنها سوف تتلامس مع شمع الأذن والزيوت وخلايا الجلد. بغض النظر عن النظافة، يجب عليك تنظيف سماعات الأذن (وعلبة الشحن الخاصة بها) لأن ذلك قد يؤدي إلى الحصول على سماعات رأس ذات صوت أفضل وأطول عمرًا.

وإذا كنت لا تزال تستخدم سماعات الرأس السلكية (أو تغريك السماعات التي تدعم DAC)، فإن معظم نصائح التنظيف لدينا صحيحة - ولا داعي للقلق بشأن تحديث علبة الشحن.

في هذه المرحلة، إذا وجدت أن حافظة AirPods الخاصة بك أصبحت قذرة قليلاً – أو تكتسب لونًا أزرقًا من الجينز – فيمكنك أيضًا الاستثمار في حافظة لحافظتك. هناك حافظات لا حصر لها من السيليكون لعائلة AirPod من Apple، ولكن يوجد الكثير من الخيارات للسماعات التي تصنعها Samsung وSony وGoogle وغيرها من الشركات.

أدى التحديث الواسع النطاق للسماعات اللاسلكية إلى قيام العديد من الشركات الآن بتقديم أدوات تنظيف شاملة أيضًا. وتشمل هذه الشركات الطرفية الراسخة مثل Belkin، التي تتميز بسائل التنظيف لتفكيك أي تراكم قوي للشمع والأوساخ. ومع ذلك، قد لا تحتاج إلى مجموعة كاملة، ولكن الأدوات المناسبة ستجعل الأمور أسهل.

يجب عليك دائمًا استخدام معدات التنظيف اللطيفة قبل استخدام الكحول المحمر أو أداة معدنية. سيؤدي القيام بذلك إلى تقليل فرص إتلاف الغلاف البلاستيكي اللامع لسماعات الرأس وتقليل فرص إتلاف الأغشية الرقيقة التي تحتوي عليها العديد من البراعم (وبعض رؤوس الأذن). أنا أتحدث من واقع تجربة، حيث قمت بثقب غشاءين من أجهزة AirPod بسبب التنظيف المفرط. حتى عند إزالة الأطراف، كن حذرًا: مع سماعات WF-1000XM5 من سوني، تحتاج إلى لفها وسحبها. ما عليك سوى اتباع إرشادات الشركات المصنعة (نقوم بإدراج العديد من الأدلة أدناه)، بالإضافة إلى أفضل النصائح أدناه.

كيفية تنظيف سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك

تختلف عملية التنظيف حسب نوع البراعم الموجودة لديك. أولاً، هناك سماعات أذن لاسلكية مزودة بسماعات من السيليكون (أو البلاستيك) قابلة للإزالة، مثل Galaxy Buds أو سماعات WF-1000XM4 من سوني أو معظم سماعات Beats Buds، والعديد من الطرز ذات جسم صلب واحد، مثل AirPods الأصلية من Apple.

والفرق الرئيسي هو أن الأطراف القابلة للفصل أسهل في التنظيف العميق. كما أنها قابلة للاستبدال وغالبًا ما تأتي النصائح الاحتياطية داخل الصندوق. يمكنك أيضًا استخدام الماء والصابون أو منتجات التنظيف الخفيفة الأخرى على الأطراف الفوضوية بشكل خاص دون الخوف من إتلاف الأجزاء الكهربائية لسماعات الرأس.

امسح سماعات الأذن والأطراف القابلة للإزالة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. نظرًا لأن معظم السماعات اللاسلكية يتم تخزينها في علبة، فقد تجد أن الأوساخ من الأطراف قد انتقلت إلى سماعات الرأس أيضًا. تقول شركة Apple إنه يمكنك استخدام "مسح كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70 بالمائة، أو مسح كحول الإيثيل بنسبة 75 بالمائة أو مناديل مطهرة" لتنظيف الجزء الخارجي من سماعات الرأس اللاسلكية، ولكنها تنصح بعدم استخدام مناديل مبللة على أجزاء شبكة السماعات في AirPods . تلتزم إرشادات سامسونج بالملابس الجافة الناعمة والمسحات القطنية.

قم بإزالة الأطراف وتتبع بلطف الجزء الداخلي من كل برعم باستخدام قطعة قطن أو عود أسنان إذا كنت بحاجة إلى شيء أرق. في حالة وجود أي مخلفات عالقة، قم بالترقية إلى حلقة معدنية في نهاية أداة تنظيف سماعة الأذن، ولكن عليك فقط توخي الحذر. من المرجح أن تخدش الأشياء المعدنية وتخترقها. تحتوي أداة التنظيف أيضًا على فرشاة في الطرف الآخر لسحب أي أوساخ سائبة. بمجرد تنظيفها، امسحي جوانب الأطراف بقطعة قماش مبللة قليلاً.

تحتوي كل أطراف AirPods Pro على غشاء شبكي دقيق، مما يجعل تنظيفها أسهل من الأغشية الموجودة على سماعات الرأس نفسها، ولكنها أيضًا هشة. تنصح شركة Apple نفسها بأنه يمكنك شطف الأطراف بالماء، مع عدم استخدام الصابون أو منتجات التنظيف الأخرى عليها. إذا كنت تستخدم قطعة قماش مبللة أو تشطفها، فافعل ذلك تأكد من وضعها على قطعة قماش جافة واتركها تجف تمامًا قبل إعادة تركيبها.

تنصح Apple باستخدام مسحات قطنية أو قطعة قماش جافة لأجزاء شبكة الميكروفون ومكبر الصوت في AirPods. يمكنك أيضًا استخدام منفاخ الهواء الذي يوفر قدرًا خفيفًا من القوة لإزالة الأوساخ دون الإضرار بالكهرباء. ومع ذلك، على الرغم من أنه قد يكون أقوى، لا تستخدم الهواء المعلب. تقول شركة سوني أن هذا يمكن أن يدفع الغبار إلى داخل فتحات الميكروفون أو مخرج الصوت.

كيفية تنظيف علبة شحن سماعات الأذن اللاسلكية

قد تجد أن حالة الشحن الخاصة بك في حالة أسوأ من حالة سماعاتك. مع وجود شقوق عميقة لالتقاط الأوساخ من سماعاتك أثناء الشحن، يمكن للعلبة أيضًا التقاط وبر الجيب من جيوبك وحقيبتك. تستخدم هذه الحافظات عادةً جهات اتصال معدنية للاتصال بالسماعات وشحنها، لذا فإن أي تراكم للأوساخ أو شمع الأذن يمكن أن يؤثر فعليًا على إعادة شحن سماعات الرأس. من المفيد الحفاظ على نظافة جهات الاتصال الخاصة بالشحن. يجب أن تكون قطعة القماش الناعمة، أو قطعة القطن المخصصة للأماكن التي يصعب الوصول إليها، قادرة على التقاط أي شيء يمنع سماعاتك من الشحن. يمكنك أيضًا استخدام القليل من الهواء من منفاخ الهواء - أجد أن المنفاخ المرفق بفرشاة مثالي لهذا الغرض.

بالنسبة لكل من سماعات الأذن والعلبة، يمكنك استخدام عود أسنان رفيع لسحب أي أوساخ أو شمع عالق في طبقات الجهاز. معظم سماعات الأذن مصنوعة من البلاستيك، لكن بعضها يحتوي على حواف وخطوط تجمع الأوساخ معًا.

كيفية الحفاظ على نظافة سماعات الأذن اللاسلكية

الآن تبدو براعمك نظيفة، حاول أن تجعلها تبدو بهذه الطريقة. إذا كنت تستخدم AirPods أو Galaxy Buds أثناء التمارين، فامسحها بقطعة قماش بعد ذلك لتقليل فرص دخول الرطوبة إلى الداخل. كلما قمت بفحص حالة سماعات الأذن اللاسلكية بشكل متكرر، أصبح تنظيفها أسهل.

سننهي هذا الدليل بقليل من النظافة الرقمية: تأكد من تحديث أي تطبيقات TWE مصاحبة. يمكن لهذه التحديثات في بعض الأحيان إضافة ميزات جديدة ملحوظة أو تحسين الأداء. سينقل هاتفك الذكي عادةً تحديثات البرامج الثابتة إلى سماعات الأذن تلقائيًا بعد تحديثات نظام التشغيل والتطبيقات، لذا تأكد من إبقائها بالقرب من هاتفك. وينطبق هذا بشكل خاص على أجهزة iPhone وAirPods، والتي لن تُعلمك عند توفر تحديثات البرامج الثابتة. تأكد من حصولك على أحدث إصدار من البرنامج الثابت في إعدادات iOS (ربما تفعل ذلك)، وإذا لم يكن محدثًا، فتأكد من توصيل كل من iPhone وAirPods بالطاقة و(بشكل حاسم) بالقرب من بعضهما البعض. من المفترض أن يتم إرسال التحديث إلى AirPods بسرعة كبيرة، ولكن يمكنك أيضًا ترك الأجهزة بجوار بعضها البعض طوال الليل لضمان حدوث التحديث.