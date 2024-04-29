ننشر أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم

سادت حالة من الاستقرار على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد سعر الخضار والفاكهة ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلى 6.5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 11 جنيه، وتراوح سعر البصل من 7 إلى 21 جنيه، وجاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4.5 جنيه وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 4 لـ 7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 5 لـ 11 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 5 إلى 8 جنيه، والصوب بين 12 لـ 22 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 19 لـ 25 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 23 لـ 33 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 30 إلى 60 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 8 جنيه، والكوسة من 5 لـ 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 18 جنيه لـ 22 جنيه، وتراوح سعر السبانخ من 5 لـ 8 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 6 لـ 12 جنيه للكيلو، والقلقاس من 19 إلى 21 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 10 إلى 25 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيه، والباذنجان الأبيض من 4 لـ 7 جنيه، والبطاطا تراوح سعرها من 12 لـ 16 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم 29-4-2024

تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، واليوسفي من 4 لـ 13 جنيه للكيلو، وجاء سعر الرمان من 11 لـ 25 جنيه للكيلو والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيه، وتراوحت سعر الفراولة من 7 إلى 11 جنيه، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 30 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 45 لـ 85 جنيه.

وجاء سعر الجوافة ما بين 9 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الكانتلوب من 7 لـ 11 جنيه، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيه.