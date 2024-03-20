سلسلة realme 12 Pro تتحدى iPhone 15 Pro Max وSamsung S24 Ultra

تستعد شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، للإعلان عن إطلاق سلسلة realme 12 Pro خلال حدث استثنائي يوم 25 مارس الجاري، حيث يقدم الهاتف تجربة مميزة وفريدة من نوعها يتم مقارنتها بهواتف رائدة مثل iPhone 15 Pro Max وSamsung S24 Ultra وقد تم تصميم سلسسلة realme Pro 12 بمجموعة من المواصفات الفائقة التي تتخطى كافة التوقعات مع ضمان لمدة 12 شهرًا.

ومن المقرر أن تتوفر سلسلة realme 12 Pro في كافة الفروع والمتاجر الرئيسية، حيث ستقدم السلسلة تجربة استخدام متطورة، مع تركيز كامل على الأداء والتصميم، حيث تتميز هذه السلسلة بمجموعة من التقنيات الجديدة التي تم تطويرها بعناية لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل مميز في فئتها.Top of Form ويدعم realme 12 Pro+ الجديد تقنية 5G ومزودًا بواحدة من أفضل الكاميرات في هذه الفئة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر Sony IMX890 ويضاف إلى ذلك عدسة منظار 64 ميجابكسل مع تقريب بصري قدره3X مع فتحة f/2.6 ومستشعر OV64B من OmniVisionوالذي يُعد الأفضل داخل قطاع الهواتف المحمولة مما يضمن مكانة رائدة لهاتف realme 12 Pro+ مقارنةً بهواتف اخرى مثل iPhone 15 Pro Max وSamsung S24 Ultra مما يبرز التزام شركة ريلمي لتقديم أفضل الأجهزة الرائدة في التصوير مع أسعار مناسبة لعملائها.

ومن خلال تعاون مبتكر واستثنائي بين استوديوهات التصميم في شركة ريلمي والمصمم العالمي للساعات الفاخرة الفرنسي الشهير "أوليفييه سافيو" المشهور بشغفه بصناعة الساعات الفاخرة، تجمع سلسلة realme 12 Pro في تصميم الهاتف بين جمالية صناعة الساعات الفاخرة وتكنولوجيا الهواتف المتقدمة مع لمسات تطويرية أضافت الكثير.

ومن اللافت لنظر تطور تصميمات الهواتف بسرعة تفوق أي ابتكار؛ وهذا ما حرصت على تطبيقه ريلمي من خلال تعاونها مع المصمم العالمي للساعات الفاخرة، أوليفييه سافيو، حيث ظهرت سلسلة realme 12 Pro بملامح و تفاصيل مستوحاة من فن الساعات المرموقة، مما يجمع بين الفخامة وروح الاستكشاف ويعزز من تفوق التكنولوجيا من خلال كوالكوم، مما يضمن أداءً وكفاءة لا مثيل لهما.

ويتميز هاتفrealme 12 Pro+ 5G بمعالج سنابدراجون 7s من الجيل الثاني، والذي يقدم أداء قويًا بفضل تكوينه من 8 نواة بتقنية 64 بت. كما يأتي هاتف realme 12 pro مزودًا بمعالج سنابدراجون 6 من الجيل الأول، مما يضمن توفيرأداءً وكفاءة متميزين.

وتأتي سلسلة realme 12 Pro بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش التي تتميز بأطراف منحنية وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتقنية DCI-P3 لتعزيز جودة الألوان مما يضمن تجربة استخدام مميزة.

هذا ويمثل إطلاق سلسلة realme 12 Pro التزام الشركة الثابت بتقديم منتجات مميزة بقيمة لا مثيل لها، وتقنيات وخصائص استثنائية تعمل على إعادة تشكيل مستقبل صناعة الهواتف المحمولة في السوق المصري.

وتستعد الأسواق لاستقبال سلسلة realme 12 Pro التي ستقدم تجربة مميزة بالنظر إلى ما تقدمه مثيلاتها من ايفون وسامسونج ضمن هذه الفئة ليس فقط استنادًا على اداء الكاميرا القوي ولكن أيضًا لمجموعة المميزات التي تقدمها السلسة.