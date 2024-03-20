هومزمارت تنضم إلى عائلة MoEngage لتعزيز التفاعل مع العملاء

أعلن هومزمارت، متجر الأثاث الإلكتروني الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له، بعقد شراكة مع MoEngage، وهي منصة للتسويق الآلي ومشاركة العملاء، حتى يتسنى تحقيق التواصل مع العملاء المناسبين في الوقت المناسب والطريقة المناسبة.

ومنذ نشأتها في عام 2020، تقوم منصة هومزمارت الإلكترونية التجارية ببيع الأثاث ومنتجات الإضاءة وأدوات الديكور المنزلي وكل ما يحتاجه المنزل عبر الإنترنت، وسوف تجني ثمارًا متعددة بفضل الشراكة التي عقدتها مع MoEngage مثل تصنيف شرائح العملاء والتحليل وتنظيم قنوات التواصل الموحدة.

تخطط العلامة التجارية، بالتعاون مع MoEngage، إلى التغلب على التحديات مثل الجهد البشري، والخطوات العديدة التي يمر بها العميل للتعرف على الشركة وعمليات الشراء غير المكتملة، علاوة على ذلك، ستتمكن العلامة التجارية بالاستعانة بـ MoEngage من توفير الإجراءات اللازمة ليصبح زائرو الموقع من زائرين مجهولي الهوية إلى مستخدمين معروفين ودائمين.

وصرح كبير مسؤولي التسويق بهومزمارت كريم أحمد "إن شراكتنا مع MoEngage تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا التي تركز على العملاء، كما سنكتسب نظرة تحليلية أعمق للعملاء تمكننا من توفير تجارب لهم حسب توقعاتهم من خلال الاستفادة من منصة التفاعل والمشاركة المميزة MoEngage".

وإضافة إلى ما سبق، تهدف الماركة التجارية إلى الاستخدام الأمثل لإمكانات MoEngage فيما يتعلق بإضفاء الطابع الشخصي على الموقع لتوفير التواصل مع العملاء في الوقت المناسب وتقديم تجربة فردية ومخصصة، كما ستقوم هومزمارت باكتشاف قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـمنصة MoEngage من أجل الوصول إلى تصنيف وتشخيص أعمق للعملاء لتوفير الجهد البشري.

وفي المجمل، تسعى العلامة التجارية الإلكترونية للأثاث هومزمارت إلى رفع مستوى مقاييسها مثل تفاعل المستخدمين والقيمة الدائمة للعميل وزيادة عائد الاستثمار.

لقد بحثت العلامة التجارية الإلكترونية وقارنت بين العديد من مقدمي هذه الخدمات، لكنها في نهاية المطاف وقع اختيارها على منصة MoEngage، وذلك يرجع لما تقوم عليه المنصة من دقة التصنيف والشفافية والمرونة.

ومن بين العوامل أيضًا التي ساعدت في تقليص قائمة الخيارات ليقع الاختيار على MoEngage هو تمتع المنصة بالخبرة المحلية التي توارثتها وفهم التفاصيل والتحديات الإقليمية.

قال كونال بادياني نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في MoEngage: "نحن متحمسون للتعاون مع هومزمارت، إحدى الشركات الإلكترونية الرائدة في مجال الأثاث والديكور المنزلي، وقد حافظ متجر هومزمارت على التركيز على مشاركة العملاء مع إضفاء الطابع الشخصي على الموقع، ونحن سعداء لمشاركتهم في هذا الجهد الدؤوب لكشف الستار عن المرحلة القادمة من مشاركة العملاء القائم على البيانات لتعزيز إضفاء تلك القيمة".

