الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن غاراتها بمناطق واسعة بغزة (شاهد)

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن غاراتها بمناطق واسعة بقطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه قبل قليل كان هناك غارات استهدفت المنطقة الغربية لمدينة غزة، وتحديدا منطقة الميناء ومخيم الشاطئ للاجئين مستهدفة عددا من المنازل والطرقات والمباني في تلك المنطقة، وهذه المنطقة التي تقع إلى الخلف من مستشفى الشفاء الذي لا زال هو الآخر محاصرا بالآليات العسكرية الإسرائيلية، التي تطلق الرصاص والقذائف باتجاه أبنية المستشفى.

أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى سقطوا في باحات المستشفى

وتابع: "هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في باحات المستشفى ولا تستطيع طواقم الإسعاف ولا الأطباء المتواجدين بداخل هذا المستشفى من الوصول إلى الباحات لانتشال الشهداء نظرات لكثافة النيران من الطائرات والدبابات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر المستشفى، إضافة إلى الغراات الجوية المستمرة.

خبير سياسات دولية: زيارة بلينكن إلى مصر تهدف للتهدئة في غزة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنّ حديث سامح شكري وزير الخارجية، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، كان محطة مهمة للتركيز على وجهة نظر مصر وقرارها في دعم الفلسطينيين ودعم وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأنّ موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ولكنها لم تستطع حتى الآن أن تأتي بأي دليل.

وتابع: «ما قاله الوزير سامح شكري يُعبر عن سياسة مصر التي وضحت في القمة الأوروبية وقمة القاهرة للسلام، حتى أنّ الأمر وصل إلى أنّ وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، أعلن قبل قليل أنّه سيزور مصر للوصول إلى هُدنة وإطلاق سراح المحتجزين».

واستطرد: «الرئيس السيسي ينتظر بلينكن للمرة الثامنة للوصول إلى حل لهذا العدوان القائم على قطاع غزة»، مؤكدا ضرورة وقف القتال من خلال ضغط الأمريكيين على الخلل الموجود في إدارة وصنع السياسة في حكومة الحرب الموجودة في تل أبيب.

