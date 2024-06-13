سعر كيلو اللحوم 250 جنيه.. "الزراعة" تكشف تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن سعر كيلو اللحوم الطازجة البلدي يبدأ من 250 جنيه في منافذ الوزارة ، وهناك ماشية تباع كأضاحي ويبدأ سعرها من 155 جنيها للكيلو القائم ومتوفرة للمواطنين في الشوادر".

ضخ كميات كبيرة من اللحوم

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على فضائية "دي إم سي": "وزارة الزراعة عملت على ضخ كميات كبيرة من اللحوم في منافذها استعداد لعيد الأضحى"، مؤكدا أن هناك اهتمامًا كبيرًا لتوفير احتياجات المواطن المصري من اللحوم، خاصة في موسم عيد الأضحى، فهناك اهتمام بزيادة حجم المعروض من اللحوم في المنافذ خلال الفترة الحالية.



وأكد أن هناك تعليمات واضحة من وزير الزراعة السيد القصير لجميع مسؤولي القطاعات الخدمية في الوزارة بضرورة التواجد في المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن المصري من سلع غذائية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية.

وشدد الوزير، على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الدعم للمعتدى على الأراضي الزراعية.

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد

وتكثيف التواصل مع المزارعين والتوعية الدائمة حول كيفية تخفيف تأثير الآثار السلبية للحرارة على المحاصيل

كما وجه كذلك بمتابعة استلام تقاوى الإكثار في الحقول ومحطات الإنتاج والغربة الـ14 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.