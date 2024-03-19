الأمم المتحدة: المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة ممكنة ويتعين منعها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الأمم المتحدة أكدت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة قد يصل إلى حد استخدام التجويع كسلاح للحرب.

القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات

وأوضحت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة قد تصل إلى حد استخدام التجويع كسلاح للحرب، مشددة أن المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة ممكنة ويتعين منعها.

يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قال إنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن إسرائيل تعتقد أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها.

وأضاف سوليفان"، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس جو بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، ومن الخطأ شن عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية حتى لا تتفاقم الفوضى في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك طرقًا تمكن إسرائيل من هزيمة حماس دون الدخول إلى رفح الفلسطينية، وهذا ما سنناقشه مع المسئولين الإسرائيليين، مؤكدًا أن إسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم أي خطة بشأن المدنيين في رفح الفلسطينية وكيفية إجلائهم خارج غزة.

ونوه، بأن على إسرائيل فعل المزيد للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في قطاع غزة مقلق.

مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني نازح فلسطيني

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضت تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مجاعة حتمية وموت محقق.. نداء استغاثة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني نازح فلسطيني".

مجاعة حتمية يتعرض لها قطاع غزة أقرت بها المنظمات الدولية في تقاريرها الرسمية، ومن خلال شهادات مسؤوليها الذين أجمعوا على أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يتعرضون لأكبر عملية إبادة جماعية.

"مسألة حياة أو موت".. هكذا عبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن حجم الكارثة مؤكدة أن أبناء القطاع أصبحوا على حافة مجاعة محتومة، كما أطلقت نداء استغاثة دولي لتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد من السكان بالمساعدات المحلة مع ضرورة تسليمها عن طريق البر باعتباره السبيل الأكثر كفاءة وأمنا من عدم عمليات الإنزال الجوي والشحن البحري.