خبير سياسات دولية: زيارة بلينكن إلى مصر تهدف للتهدئة في غزة (فيديو)

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ حديث سامح شكري وزير الخارجية، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، كان محطة مهمة للتركيز على وجهة نظر مصر وقرارها في دعم الفلسطينيين ودعم وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأنّ موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ إسرائيل حاولت تفنيد ادعاءات كاذبة بأنّ موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر ولكنها لم تستطع حتى الآن أن تأتي بأي دليل.

وتابع: «ما قاله الوزير سامح شكري يُعبر عن سياسة مصر التي وضحت في القمة الأوروبية وقمة القاهرة للسلام، حتى أنّ الأمر وصل إلى أنّ وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، أعلن قبل قليل أنّه سيزور مصر للوصول إلى هُدنة وإطلاق سراح المحتجزين».

واستطرد: «الرئيس السيسي ينتظر بلينكن للمرة الثامنة للوصول إلى حل لهذا العدوان القائم على قطاع غزة»، مؤكدا ضرورة وقف القتال من خلال ضغط الأمريكيين على الخلل الموجود في إدارة وصنع السياسة في حكومة الحرب الموجودة في تل أبيب.

أونروا تحذر: المجاعة تنتشر في غزة.. والوضع يزداد سوءًا

يذكر أن فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«أونروا» قال إن الوضع في غزة أصبح كارثيا، إذ انتشرت المجاعة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن يونيسيف أوضحت أن افتقار التغذية بين الأطفال في غزة تضاعفت في شهر واحد، على الرغم من التحذيرات المتواصلة من انتشار المجاعة.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أضاف لازاريني: «علينا رفع مستوى الاستجابة الإنسانية مع نهاية يناير»، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمرا تتضمن دعوى لزيادة المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الدعوات لزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، إلا أنها انخفضت بنسبة 50%، بينما عادت في مارس إلى المستوى التي كانت عليه في يناير فقط، وهذا يعني أننا نتسابق مع الزمن لمواجهة تأثيرا انتشار المجاعة والجوع في غزة.