من هو زوج سلمى أبو ضيف؟.. لديه ابنه وأجنبي الجنسية (13 معلومة جديدة بالصور)

زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن هوية زوج سلمى أبو ضيف، وذلك بعد لحظات من عقد قرانها في حفل عائلي بسيط في منزلها بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

من هو زوج سلمى أبو ضيف؟

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية، أبرز المعلومات عن إدريس عبد العزيز زوج الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، والذي من المقرر أن يحتفل بزفافه عليها في حفل ضخم خلال الفترة المقبلة.

زواج سلمى ابو ضيف وادريس عبد العزيز

إدريس عبد العزيز.

سويسري الجنسية.

متخصص فى إدارة الأعمال والاقتصاد.

مدير مبيعات في شركة طائرات عالمية.

مهتم بالفن.

يهوى السفر لكل أنحاء العالم.

من هو زوج سلمى ابو ضيف

مشجع لنادي ريال مدريد.

لديه ابنة ويشارك صورها بشكل مستمر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

زوج سلمى ابو ضيف وابنته

محب لرقصة الفلامنجو.

صديق سلمى أبو ضيف منذ سنوات.

جمعته بسلمى رحلة في دبي.

احتفل بخطوبته على سلمى في الأربعاء 15 مايو الماضي بعرض زواج رومانسي.

كان أول ظهور رسمي يجمعه مع خطيبته سلمى أبو ضيف، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، في مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من المهرجان.

عقد قران سلمى ابو ضيف وادريس عبد العزيز

واحتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها منذ قليل، على خطيبها إدريس عبدالعزيز، وهو شاب من خارج الوسط الفني، وجاء ذلك في منزلها بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

حرصت شقيقة سلمى أبو ضيف على مشاركة الجمهور بلقطات من عقد القران لحظة بلحظة، من خلال نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة رقيقة وناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض ساحر، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، فيما نسقت عليه شال شيفون شفاف، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، كما وضعت مكياجًا هادئًا يتناغم مع إطلالتها، كما اعتمدت تصفيفة شعر مميزة ورفعت خصلاته كعكة أنيقة أبرزت جمال ورقة ملامحها.

سلمى أبو ضيف تعلن خطبوتها من شاب خارج الوسط الفني: لقد تزوجت

وأعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف يوم 15 مايو الماضي، خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبدالعزيز، وذلك أثناء تواجدها خارج مصر، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات توثق لحظة عرضه طلب الزواج منها، من خلال خاصية القصص المصور "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلمى أبو ضيف في الفيديو وهي ترتدي خاتم الزواج والسعادة تغمرها قائلة: "لقد تزوجت"، ثم احتضنت زوجها ودموع الفرحة في عينيها، كما نشرت صورة رومانسية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة: "زوجي".