عمرو دياب مُطالب بدفع" مليار جنيه" للشاب المصفوع (تفاصيل)

بعد الجدل الواسع الذي سببته صفعة عمرو دياب لأحد معجبيه يدعى" سعد أسامة" من الأقصر، وتحرير الهضبة محضرًا ضده ، رفع أكثر من 50 محاميًا من محافظة الشاب المصفوع، جنوبي مصر، دعوى ادعاء مدني على عمرو دياب مطالبين فيها دفع تعويض قدره مليار جنيه مصري تعويضًا عن الصفعة.

وقال مقيمو الدعوى إن ما حدث من دياب أمر مخجل لكل أبناء الأقصر، معتبرين أنهم تعرضوا للتنمر مما حدث .

وحددت محكمة جنح التجمع الأول اليوم الأربعاء، 30 يوليو القادم، لعقد أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب بتهمة البلطجة والتنمر على الشاب سعد أسامة المصفوع.

وادعي حسين عبد الله المطعني المحامي المُوكل بالدفاع المدني عن " أسامة اسعد"، مطالبا بالحصول على مليار جنيه من الفنان عمرو دياب.

عمرو دياب يصفع معجب

انتشر في الأيام القليلة الماضية عبرمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وهو ما سبب جدل واسع وغضب بين جمهوره، مطالبينه بالإعتذار عما بدر منه، خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار غضب عمرو دياب ليزيح يده بقوة، ومن ثم صفعه على وجهه أمام مرأى ومسمع الجميع .

عمرو دياب يحرر محضر ضد معجبه

حرر الهضبة عمرو دياب، محضرًا ضد الشاب الذي صفعه، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفنان، والذي أكد إن الشاب جذبه من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير، بشكل غير لائق.

وأضاف الهضبة خلال أقواله في المحضر، أنه يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط الصور معه، مشيرا إلى أن الشاب لم يكن مدعوا في حفل الزفاف، وأنه حاول فعل ذلك مع جميع الفنانين.