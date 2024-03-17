الأمر محل خلاف.. سعاد صالح تكشف مفاجأة عن إبطال التدحين للصيام

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن التدخين من الخبائث، ولكن بشكل عام لم يرد نص مباشر لتحريم التدخين، ولكن بشكل قياسي يعتبر التدخين مضرا ويسبب أمراضا.



وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن مسألة التدخين لم يتعرض لها الفقهاء القدامى، وأطالب دار الإفتاء المصرية بحسم هذا الموضوع، لأن هناك أحد الفقهاء في فترة سابقة قال إنها لا تفطر حال تناولها في نهار رمضان. معلقة" البعض يقول السجائر مفطرة، والبعض الآخر يقول إنها لا تفطر".

علينا أن نحصل على الفتوى الصحيحة من دار الإفتاء

وأشارت سعاد صالح أن البعض يفطر على التدخين، وتناول السجائر يتحول لـ إدمان، ولذلك علينا أن نحصل على الفتوى الصحيحة من دار الإفتاء.

وتابعت سعاد صالح : " زوجي كان مدخنا لمدة تصل أكثر من 20 عامًا، وأن الطبيب طلب منه التوقف عن التدخين وبعد ذلك توقف عن التدخين لمدة 26 عامًا ولكن بعد ذلك زوجها وجد أنه مصاب بمرض خطير في الرئة".