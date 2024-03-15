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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سعاد صالح: الكلام الرومانسي بين الأزواج في نهار رمضان يفسد الصيام

سعاد صالح
سعاد صالح

حذرت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، السيدات من ارتداء ملابس مثيرة في نهار رمضان بالبيت، موضحة أن هناك رجال تثار من الملابس ولذلك على الزوجة مراعاة ذلك حتى لا تكون مشتركة مع الزوج في القضاء والكفارة.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الزوجة إذا كانت سبب في إثارة زوجها كانت الزوجة مشتركة معه في الإفطار برمضان، ولذلك هناك فارق بين إجبار الزوجة، ورغبة الزوجة.

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ولفتت إلى أن الكفارة تقدر بـ إطعام 60 مسكين أو تقديم كسوة لـ 60 مسكين، أو صيام شهرين متتابعين، فالجميع يجب أن يعلم حدود الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقط الكفارة.

وحذرت من الكلام الرومانسي بين الزوجين بنهار رمضان، موضحة أنه بعد هذا الكلام من الممكن أن يحدث إثارة، ويكون هناك إفطار بنهار رمضان، ولذلك نحذر.

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