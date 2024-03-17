عادات وطقوس المصريين بالخارج في استقبال وقضاء شهر رمضان المبارك

يواظب أبناء الوطن بالخارج التجمع والإحتفال بشهر رمضان المبارك كل عام، فهم يحاولون الحفاظ على طقوس وروحانيات هذا الشهر، ليغرسوا في نفوس أبناءهم عادات حب الشهر الكريم وطقوسه وروحانياته.

ويعتبر هذا الشهر المبارك فرصة للمصريين بالخارج للتجمع على مائدة إفطار واحدة تجمع العائلات كبار شباب وأطفال من أبناء الجاليات على مائدة إفطار واحدة لأشهى الأكلات المصرية والمشروبات الرمضانية لغرس روح الانتماء داخل نفوس الاجيال الصغيرة.

ومن أهم مظاهر أجواء شهر رمضان لأبناء مصر بالخارج بمختلف الدول تتمثل فى تزيين البيوت بزينة رمضان والفوانيس، هذا بالإضافة الى عمل الموائد والولائم التى تجمع أبناء الجاليات والعائلات المصرية وأبناءهم على طقوس وأكلات رمضان وروحانياته ، فضلا عن تنظيم السهرات الرمضانية التى تسلك الضوء على فلكلور روحانيات رمضان .

ويعتبر أبناء مصر بالخارج شهر رمضان مميز لانهم يحاولون من خلاله تعويض أجواء رمضان فى مصر الحبيبة وتعليم أولادهم أهم طقوسه وروحانياته وغرس حب رمضان، فضلا عن تجهيز الهدايا لتوزيعها على الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات دينية والتركيز على الاكلات المصرية الشهيرة على التى تشتهر بها مائدة رمضان فى مصر .

كما يحرص أبناء مصر بالخارج على إقامة موائد الإفطار الجماعية، كما أنهم يحرصون على أداء الفروض والطقوس الخاصة بالشهر الفضيل لغرس الفضائل والدين داخل الاجيال.