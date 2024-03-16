في يوم الدبلوماسية المصرية.. علي عويس: الرياض دائما المعترك الأساسي لاختبار السفراء العظام

قدم علي عويس، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، التهنئة للمسؤولين بالمملكة بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية.

وقال " عويس" في تصريحات خاصة للوفد: " في يوم الدبلوماسية المصرية هناك رجال صنعوا تاريخ عريق للخارجية المصرية لا يمكن للتاريخ ان يتجاهل ما قدموا من جهد في رفع شأن مصر في كل بقاع الارض لا يمكن لاحد ان يتجاهل السفير عمرو موسي الذي اتفق عليه الجميع حتي الاعداء، وايضا هناك سفراء قدموا الكثير لأبناء مصر في الخارج وخصوصا لأكبر جاليه مصريه بالخارج".



وتابع عويس: " الرياض دائما المعترك الأساسي لاختبار السفراء العظام أمثال محمود عوف وعفيفي عبدالوهاب رحمهم الله والسفير حسام عيسي السفير السابق بالخرطوم والسفير هاني صلاح السفير الحالي بالخرطوم والقنصل ماجد نافع السفير السابق بالرياض، ولطالما مر علي سفارة الرياض اوقات كان مردود السفير فيها طيب ولكن لأول مرة عبر التاريخ يكون الجميع بسفارة الرياض بهذه القيمة وبهذا الجمال في الأداء السفير الحالي احمد بيه فاروق من اعظم من تقلدوا هذا المنصب وصاحب اداء رفيع وقوي كعظمه مصر وشعبها".

واستكمل: " ايضا القنصل العام طارق المليجي صاحب ثورة التصحيح بقنصلية الرياض والذي جعل منها نموذجا تحتذي بيه سفارات العالم في الأداء والجودة وخلفه ايضا ذلك الدبلوماسي الشاب المستشار عبدالله حسني الذي فعل الممكن والمستحيل من اجل احداث الثورة الرقمية بالقنصلية وكان صدر القنصلية الحاني لمواطنيها والذي ينتظره مستقبل باهر في التاريخ القنصلي".

واختتم علي عويس حديثه قائلا: " من هنا من المملكة لا يسعنا جميعا إلا أن نقدم لهم التهنئة في اليوم القنصلي شاكرين لهم ما قدموا من اجل مصر وأبنائها".

هذا وتحتفل وزارة الخارجية المصرية يوم ١٥ مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية، والذي يتوافق مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير 1922.