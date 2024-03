مسلسل الكبير أوي 8|مكي ينفذ طلب الشمامة حتى يعود لحياته مرة أخري

شهدت آحداث الحلقة الثانية من مسلسل “الكبير أوي 8” محاولة مربوحة "رحمة أحمد" أن تيقظ زوجها أحمد مكي “الكبير أوي 8” الذى يعرض على قناة on، ولكن لم يستيقظ وطلب أن يأتى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" لمعالجته، ويشاهدهم الكبير ويقرر أن ينفذ طلب الشمامة، حتى يرجع إلى جسده مرة أخرى.

كما يقطع خط المياه الرئيسى للمزاريطة من أجل أن يأتى بمائة شخص إلى عالم الشمامين كما يشاهد الكبير أولاده وهما يتنافسون على العمدية.وشهدت الحلقة الأولى رفض الكبير "أحمد مكى" طلب الشمامة "صفاء الطوخى" فى عالم الشمامين الذى دخله وظهر مشهد عالم الشمامين الخيالى من أجمل مشاهد أحداث الحلقة الأولى من حيث التصوير والألوان والأشكال التى تم استخدمها فى المشهد كأن الكبير فى عالم كارتون خيالى.

بينما أخذت الشمامة "صفاء الطوخى" ومساعدها "محمد ثروت" الكبير إلى عالم الشمامين، واستيقظ الكبير ليجد نفسه فى ذلك العالم، وظل يردد مربوحة كان معها حق وتحدثت معه الشمامة وقالت له: "بقى يا كبير ليلة شم النسيم تنام من غير استحمام بتتحدانى، وطريقة واحدة ترجع مرة أخرى لحياتك وهى تصلح عيوبك ولم حد يطلب منك المساعدة تساعده”.

الكبير أوي 8

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.