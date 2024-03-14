إيران تعلق على إجراء محادثات مع أمريكا بشأن أمن البحر الأحمر

نفت إيران، اليوم الخميس، ما ذكرته تقارير صحفية أجنبية عن "إجراء مفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، بشأن أمن البحر الأحمر مع تزايد هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إنه "لا مفاوضات حول البحر الأحمر. تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، يقتصر على مفاوضات إلغاء العقوبات".

ونفى المصدر صحة التقارير، المتداولة في الإعلام، بشأن مفاوضات بين طهران وواشنطن حول التطورات في البحر الأحمر.

وأضاف أن "قلب الحقائق لتضليل الرأي العام، هو جزء من الاستراتيجية الأمريكية للتعويض عن اخفاقاتها في الميدان الدبلوماسي".

وكانت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية، قد قالت أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة أجرت محادثات سرية مع إيران، في يناير الماضي، بهدف إقناعها بالضغط على جماعة "أنصار الله" اليمنية، لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر".

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي يناير الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.