الإعلام العبري: الولايات المتحدة الأمريكية أجرت محادثات سرية مع إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت محادثات سرية مع إيران بهدف إقناعها بالضغط على جماعة "أنصار الله" لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات سرية مع إيران في شهر يناير الماضي، من أجل إقناعها بالتأثير على "الحوثيين" لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر.

وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس: "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك وتدمير طائرتين دون طيار تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ويشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "جماعة "أنصار الله" اليمنية، أطلقت صاروخًا بالستيًا تجاه مدمرة في البحر الأحمر"، مشيرةً إلى أن "القوات الأمريكية نجحت في تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن".