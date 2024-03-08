الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران تطلب طرد إسرائيل من لجنة المرأة بسبب قتل الفلسطينيات في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

طالبت ممثلية جمهورية إيران بالأمم المتحدة، في ذكرى يوم المرأة العالمي بطرد إسرائيل من لجنة المرأة التابعة للمنظمة، مشيرة إلى مقتل حوالي 9 آلاف فلسطينية في هجوم إسرائيل على غزة.

 

وحسب روسيا اليوم، جاءت مطالبة الممثلية الإيرانية في بيان لها مشيرة من خلاله إلى "استشهاد أكثر من 9000 سيدة فلسطينية نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة"، بحسب البيان.

وقال بيان الممثلية الإيرانية إنه "في اليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة 8 مارس، فإن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها يتطلب معالجة الظلم".

 

وأضافت: "أكثر من 9 آلاف سيدة فلسطينية استشهدن على يد الكيان الصهيوني وسط تقاعس مجلس الأمن الدولي. يجب منع إشغال مقاعد الأمم المتحدة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني".

 

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم الجمعة بمقتل نحو 31 ألفا من ضمنهم أكثر من 9 آلاف سيدة وإصابة أكثر من 72 ألفا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر.

 

وأكدت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30878 شهيدا و72402 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي"، لافتة إلى أن 72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء".

 

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