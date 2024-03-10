سيراميكا يسقط أمام سموحة في الدوري

فاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد الاسكندرية في الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.





سجل حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة 23 هدف فوز والوحيد في اللقاء ليحقق الفريق الأزرق الثلاث نقاط.



وأهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أضاع ركلة جزاء في المباراة في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي.



رفع سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بعد خوض 15 مبارة حقق الانتصار في 5 وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 3 مواجهات، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز السابع في 14 مباراة بعد فوزه في 6 لقاءات، والتعادل في 3، وخسارة خمس مباريات.



في سياق آخر أنتصر بيراميدز على الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



سجل إبراهيم عادل نجم بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف المغربي محمد الشيبي هدف الفريق السماوي الثاني في الدقيقة 84، لينتصر بيراميدز بهدفين نظيفين.



بيراميدز رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري بعد خوض 12 مباراة استطاع تحقيق الانتصار في 7 والتعادل في أربعة وخسارة مباراة وحيدة.



بينما يحتل الداخلية المركز الاخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد خسارته 8 مباريات خلال 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، والفوز في مباراة وحيدة.

