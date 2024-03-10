عاجل
مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية
الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيراميكا يسقط أمام سموحة في الدوري

سموحة وسيراميكا
سموحة وسيراميكا

فاز سموحة على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد الاسكندرية في الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.
 

txt

سموحة يفوز على الإسماعيلي في دوري الجمهورية للناشئين

txt

هدوء حذر في سموحة بسبب الملاحقات القانونية بين عامر ومختار

txt

المصري يفوز على سموحة في الدوري


سجل حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة 23 هدف فوز والوحيد في اللقاء ليحقق الفريق الأزرق الثلاث نقاط.

وأهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أضاع ركلة جزاء في المباراة في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي.

رفع سموحة رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بعد خوض 15 مبارة حقق الانتصار في 5 وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 3 مواجهات، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز السابع في 14 مباراة بعد فوزه في 6 لقاءات، والتعادل في 3، وخسارة خمس مباريات.

في سياق آخر أنتصر بيراميدز على الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إبراهيم عادل نجم بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف المغربي محمد الشيبي هدف الفريق السماوي الثاني في الدقيقة 84، لينتصر بيراميدز بهدفين نظيفين.

بيراميدز رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري بعد خوض 12 مباراة استطاع تحقيق الانتصار في 7 والتعادل في أربعة وخسارة مباراة وحيدة.

بينما يحتل الداخلية المركز الاخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد خسارته 8 مباريات خلال 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، والفوز في مباراة وحيدة.
 

الجريدة الورقية