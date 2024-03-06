هدوء حذر في سموحة بسبب الملاحقات القانونية بين عامر ومختار

تسود حالة من الهدوء الحذر داخل جدران نادى سموحة على مستوى مجلس الادارة خاصة بعد جلسة الصلح " الصورى" التى جمعت بين فريقى المجلس المنقسمين ما بين المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة ومعه عضوة المجلس إيمان جابر من ناحية والفريق الاخريقوده الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة ومعه كل من أعضاء المجلس رامى فتح الله وأشرف مختار وماهينور سامح وهوالصلح الذى شدد عليه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى أجتمع مع الفريقين أو مجلس الادارة بمكتبه لتسيير أمورالنادى بسلام خلال الفترة المقبلة وهو ما وعد به الجميع الوزير

فى المقابل جمعت جلسة عرفية برعاية رئيس نادى كبير وعدد من رجال الاعمال المشتركين بين عامر والغنيمى لعقد هدنة بينهما وهو ما إلتزم به الطرفين بالفعل خاصة بالابتعاد عن التراشق بالالفاظ بينهما وتسريب المستندات على صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك

ولكن من الواضح ان تلك الهدنة ماهى الا حرب باردة بمالا يخالف شرع القوانين بين الطرفين حيث لم يفلح كل المتدخلين فى إقصاء عضوالمجلس أشرف مختار والمحسوب على جبهة نائب رئيس النادى بالتنازل عن دعواه ضد رئيس النادى والتى من المقرر ان تنظر محكمةالاستئناف يوم ٢٤ مارس الجارى إستئناف عامر على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٧٤٥ لسنه ٢٠٢٣ جنح اقتصادية سيدي جابر والذى صدر بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٤ وألزم رئيس النادى بالحبس ثلاث شهور و غرامة ١٠ الاف و تعويض ١٠٠ الف و كفالة ٥٠ ألف لإيقااف التنفيذ