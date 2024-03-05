المصري يفوز على سموحة في الدوري

حقق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف التقدم عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 76 من خلال اللاعب معتز زادم.

وارتفع رصيد المصري للنقطة 26 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 19 في المركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان سموحة قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد- ميدو مصطفى- جاستيس آرثر- طارق علاء.

خط الوسط: إسلام جابر- دوكو دودو- عمرو قلاوة.

خط الهجوم: محمد كناريا- أحمد خالد- حسام حسن.