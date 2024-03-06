سموحة يفوز على الإسماعيلي في دوري الجمهورية للناشئين

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2006 من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بالإسكندرية ،وذلك في إطار منافسات دوري الجمهورية.

هدف الإسماعيلي الوحيد سجله اللاعب يوسف محمد.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من…

حراسة المرمى .. محمد عبد الرازق.

خط الدفاع .. محمد سعادة و يوسف محمد و يوسف طفشة و حمدي فتحي.

خط الوسط.. عمر عبد السميع وعبدالله هشام ومحمود عماد وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم .. أنور عبد السلام ومهند عبد العاطي.

يقود الفريق جهاز مكون من..

على يحيى مدير فني وحسام صديق مدرب عام وأحمد عبده مدرب حراس مرمى وأيمن رفعت أخصائي علاج طبيعي وجمال الحلوس إداري.