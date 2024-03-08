البيت المصري ببولندا يشيد بقرارات البنك المركزي المصري

أثنت جمعية البيت المصري ببولندا، على قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر صرف الجنيه.

حيث أعرب كلا من خالد هجرس رئيس البيت المصري ببولندا، ومحمد الجندي- نائب رئيس جمعية البيت المصري ومسئول اللجنة الإعلامية - أن حزمة القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي تعد خطوة إيجابية طال انتظارها لتشجيع المصريين بالخارج على إجراء تحويلاتهم البنكية من الخارج الي البنوك المصرية مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للأسواق الموازية نظرا لفارق السعر الكبير بين السعر الرسمي بالبنوك وأسعار التجار بالسوق الموازية.

تشجيع المصريين بالخارج على إجراء تحويلاتهم البنكية من الخارج الي البنوك المصرية مباشرة

وأضاف “ هجرس والجندي”، أن هذه الخطوة سوف تساعد بشكل كبير خلال الفترة القادمة في مواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وخاصة قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق سوف يكون له الفضل في عودة تدفق النقد الأجنبي من قبل المصريين بالخارج الي البنوك المصرية.

كما أشار “هجرس والجندي”، أن المواطن المصري كان يحتاج لمثل هذه القرارات لما سيؤثر عليه بشكل مباشر، حيث جاء القرار للقضاء على السوق السوداء للدولار والتي كانت تساعد في تفاقم الأسعار في الأسواق وارتفاع معدل التضخم.



وكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

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