تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو.. يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو و يونيو 2024

مرتبات مايو

وكانت وزارة المالية أعلنت في بيان لها نشر مؤخرًا على موقعها الالكترونى ، أن موعد صرف مرتبات مايو 2024، سيكون الخميس الموافق 23 مايو 2024، بينما يتم صرف المتأخرات أيام (8 -9- 12) من مايو

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 :



اليوم الأول لـ مرتبات مايو:

الخميس 23 مايو 2024

اليوم الثاني لـ صرف المرتبات لشهر مايو:

الجمعة 24 مايو 2024

اليوم الثالث لـ لصرف المرتبات:

السبت 25 مايو 2024

اليوم الرابع لـ صرف مرتبات مايو:

الأحد الموافق 26 مايو 2024

اليوم الخامس لـ صرف مرتبات مايو:

2024( الاثنين 27 مايو 2024)

بينما يتم صرف المتأخرات حسب بيان وزارة المالية يوم 8 و9 و12 مايو .

مرتبات يونيو 2024



وقد نشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك موعد صرف مرتبات شهر يونيو ، حيث أن تبكير صرف مرتبات يونيو للموظفين والعاملين بالدولة، على أن تبدأ من 9 إلى 13 يونيو 2024 بمناسبة إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب موعد عيد الأضحى 2024

واوضحت الوزارة خلال منشورها إلى أن صرف المتآخرات عن شهر يونيو يكون خلال أيام 8 و9 و12 مايو 2024 حيث يتم صرف المتأخرات، تشمل الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المتغيرات

أماكن صرف مرتبات شهر مايو ويونيو



ويمكن للعاملين بالدولة والموظفين صرف مرتبات شهر مايو 2024 من خلال البنوك، أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية