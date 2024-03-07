إطلاق أول مدرسة دولية متعددة الثقافات واللغات

تحت شعار "اتحاد من أجل إيطاليا"

أطلقت حركة متحدين للوحدة وكوماي وامسي واميم، أول مدرسة دولية متعددة الثقافات واللغات تحت شعار "اتحاد من أجل إيطاليا".

جاء ذلك أثناء مناقشة المؤتمر التي طال انتظاره في مركز إيريس إيطاليا الطبي الدولي في روما، والمقر التشغيلي لـ Amsi، نقابة الأطباء من اصل أجنبي في إيطاليا والحركة الدولية المتحدين للوحدة و جالية العالم العربي في ايطاليا (كوماي) والرابطة الطبية الأوروبية الشرق اوسطية (اميم) ورابطة الصحفيين الدوليين إعلام بلا حدود وإذاعة كوماي الدولية وجميع الجمعيات والمجتمعات الأعضاء التي تنتمي إلى حركة المتحدين مع متحدثين ممتازين، حول مسألة الدرع الإجرامي لمتخصصي الرعاية الصحية.

وبدوره قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق اوسطية، :" في الواقع تم الترويج لهذا الحدث من قبل حركة المتحدين للوحدة، بالتعاون مع Amsi وCo-mai وUmem و اذاعة كوماي الدولية، وفي المؤتمر تم تقديم مشروع الوسائط المتعددة الرقمية المعلن والطموح المدرسة الدولية "اتحاد من اجل ايطاليا" والذي تقع أهدافه ضمن نطاق اذاعة كوماي الدولية ورابطة إعلام بلا حدود".

وتابع: "لذلك يتم تعزيز أدوات الاتصال بشكل كبير، والتي تشمل التكنولوجيا والرقمية، لتحقيق أهداف وغايات الجمعيات التي تدور حول AMSI وحركة متحدين للوحدة وفرقها المتخصصين في الرعاية الصحية والمحامين والصحفيين وجميع المهن العاملة في إيطاليا وحول العالم".

وأضاف أنه ستبدأ سلسلة من دورات الوسائط المتعددة عبر الإنترنت وشخصيًا من خلال مدراسة اتحاد من أجل ايطاليا (Scuola Unione per l'Italia )وستتناول جميع القضايا العزيزة على عالم الحركات التي تدور حول حركة المتحدين للوحدة ( Uniti per Unire)، نحن نتحدث عن موضوعات حديثة جدًا مثل الرعاية الصحية الجيدة والتعليم والحق في الصحة والوساطة الثقافية والتكامل الثقافي والحوار بين الأديان وقيمة المعرفة باللغة الإيطالية التي تهدف إلى التكامل، فضلاً عن الاقتصاد والمالية والدراسة. للنظام التنظيمي الإيطالي والدولي".

وأكد أنه سيتم دعم المدرسة من قبل جميع أعضاء الجمعيات وسيكون المتحدثون هم المهنيين الممتازين الذين يشكلون جزءًا منها، مثل المهنيين الطبيين والممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي والصحفيين والمحامين والاقتصاديين والمحاسبين وما إلى ذلك.

ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص دعم الصحفيين الدوليين المعتمدين من رابطة اعلام بلا حدود، الذي يضم 250 من العاملين في مجال الاتصالات الدولية، ولذلك تهدف المدرسة إلى خلق شخصيات مهنية ستتمكن أيضًا، من خلال التدريب، من أن يكون لها دور رئيسي في السياسة العالمية والوساطة بين الثقافات، دون أن ننسى الهدف الرئيسي وهو حماية جميع المواطنين والمهنيين دون تمييز، ويهدف التدريس في المدرسة إلى استخدام ثقافة 360 درجة للتغلب على أي عائق.

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