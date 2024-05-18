محافظ القليوبية يوجه بفحص مخالفات البناء والتعديات على طريق الرملة ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة بنها شملت المرور علي عدد من مناطق المدينة لرصد مخالفات البناء والتعديات علي الارض الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة الي تفقد ما استجد من أعمال بمدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي وذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها.



وبدأ المحافظ الجولة بالمرور علي طريق بنها - الرملة حيث لاحظ وجود عدد من التعديات علي الاراضي الزراعية التي قام أصحابها بتبويرها والقاء الرتش بها تمهيدا لاستخدامها في أنشطة غير زراعيه مثل الكافيتريات وقاعة الأفراح وغيرها وعلي الفور وجه الهجان بفحص تلك المخالفات واتخاذ أقصي الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وازالتها فورا مشددا أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه التعديات وسيتم التصدي لها بكل قوة حفاظا علي الارض الزراعية وأملاك الدولة في استغلالها في غير الأنشطة المخصصه لها.



ووجه المحافظ، رئيس مدينة بنها بضرورة تفعيل ادارات المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها قبل أن تتفاقم مشيرا أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات علي الارض الزراعيه بإعتبارها ثروة قومية ملك أجيالنا القادمة.



وتابع المحافظ، خلال جولته اليوم أيضا أعمال شارع فريد ندا حيث تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل بالاضافة الي تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة علي مساحه 2000 متر جاري العمل علي الانتهاء منها خلال الايام القادمة لتضاف الي مجموعه الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لاظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.



واستمع المحافظ، خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات ووجه المحافظ بالعمل علي الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفس جديد سيعمل علي استعادة الوجهه الحضارية لعاصمة المحافظة مدينة بنها حيث أكد المحافظ أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الادارية اللازمة كدورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.