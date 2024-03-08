فون دير لاين ورؤساء حكومات إيطاليا واليونان وبلجيكا يزورون مصر 17 مارس

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العاصمة المصرية القاهرة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر ديكرو ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، أن فون دير لاين "ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأشارت إلى أن هذه الزيارة "تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".