6 لاعبين مهددين بالغياب عن النصر في مباراة الأهلي بالدوري السعودي

أصبح فريق النصر السعودي مهددًا بفقدان عددًا من نجومه المميزين خلال مواجهة الأهلي بكلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

ويستعد النصر لمواجهة مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة 7:00 مساءً ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن هناك 6 لاعبين مهددين بالغياب عن مباراة النصر المرتقبة ضد الأهلي في الجولة 24 من الدوري، وذلك في حال تلقيهم الكروت الصفراء خلال مواجهة اليوم.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كل من:

- مارسيلو بروزوفيتش

- ساديو ماني

- ايمريك لابورت

- نواف بوشل

- عبد الإله العمري

- أيمن يحيى

موعد مباراة النصر والأهلي القادمة في الجولة 24:

ستقام مباراة النصر والأهلي يوم الجمعة الموافق 15 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.