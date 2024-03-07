رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الرائد اليوم

يلتقي فريق النصر السعودي مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من مباريات الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة الثنائي حماد العنزي وحاتم بطيشة.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الرائد اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي لويس كاسترو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي - عبدالإله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.

ترتيب النصر والرائد بالدوري السعودي

يخوض فريق النصر مباراة اليوم أمام الرائد محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، فاز في 17 وتعادل في مواجهتين، وخسر 3.

علي الجانب الأخر يتواجد فريق الرائد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 20 نقطة من 22 مباراة، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل بـ5 لقاءات، وخسر 12 مرة.