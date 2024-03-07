موعد مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي.. عودة رونالدو

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي ضد نظيره الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من مباريات الدوري السعودي.

ويعود البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل فريقه أمام الرائد، بعد الغياب عن المباراة الماضية نظرًا لإيقافه من قِبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، بعد احتفاله المشين أمام الشباب.

موعد مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي

تنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي

تذاع المباراة بين فريقي النصر والرائد عبر قناة SSC 1HD.

معلقين مباراة النصر والرائد اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة الثنائي حماد العنزي وحاتم بطيشة.

ترتيب النصر والرائد بالدوري السعودي

يخوض فريق النصر مباراة اليوم أمام الرائد محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، فاز في 17 وتعادل في مواجهتين، وخسر 3.

علي الجانب الأخر يتواجد فريق الرائد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 20 نقطة من 22 مباراة، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل بـ5 لقاءات، وخسر 12 مرة.