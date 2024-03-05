استنساخ تجربة المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف في دول أخرى.. تفاصيل

استعرض الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، جهود الإعداد لإنشاء المركز المصري الألماني منذ أكتوبر 2017، حتى إطلاقه في نوفمبر 2020، وصولا للتنفيذ الفعلي، بالتعاون مع الجانب الألماني، والعمل حاليا على استنساخ التجربة مع دول أخرى.

هذا بجانب عمل فرع للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص السفر إلى ألمانيا، وفقا للمعايير المتفق عليها، وتدريب وتأهيل الشباب من حيث اللغة وثقافة المجتمع ومعايير العمل في الدولة المستقبلة.

وأوضح الدكتور صابر سليمان، أننا حريصون على إتاحة مختلف المسارات لتدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص الهجرة الآمنة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لتدريب وتأهيل الشباب في مختلف المجالات الحرفية والمهنية، مؤكدا أن أمامنا الكثير من الخطط التنفيذية التي نعمل على تنفيذها فعليا، لتحقيق أفضل النتائج لدعم الشباب، ومجابهة مسببات الهجرة غير الشرعية.

وأشار "سليمان" إلى أن هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية لمواجهة الظاهرة، ووضع الحلول التنموية للمجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول بديلة تتناسب واحتياجات الشباب، وتأهيل الشباب قبل السفر للخارج بقانون الدولة المستقبلة وعاداتها وتقاليدها، وهناك تنسيق مع الجهات الدولية لتأهيل الشباب وفقا لاحتياجات الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، أهمية حوكمة سياسات الهجرة لتحقيق أهداف التنمية ومن بينها ربط المصريين بالخارج بالوطن، ودعمهم ورعايتهم، مستعرضا جهود السفيرة سها جندي في هذا الصدد، ودورها البارز في الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مختلف المشروعات التنموية وتقديم مختلف المحفزات لإتاحة موارد دولارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتسوية الموقف التجنيدي، وتخفيضات تذاكر الطيران، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، وإتاحة أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج، وشركة المصريين بالخارج للاستثمار وتسجيلها في هيئة الاستثمار والاتفاق على تسمية المجموعة النواة لإدارة الشركة وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، كافة، للاستفادة من الشركة.

وفي السياق ذاته، أشار مساعد وزيرة الهجرة إلى جهود السفيرة سها جندي في حل مشكلات المصريين حول العالم، ومن بينها دعم المصريين بالخارج في أزمة وباء كورونا المستجد، وحل أزمة العالقين والطلاب العائدين من مناطق الصراع في مختلف الدول التي شهدت صراعا، بجانب الإسهام الفوري في مساعدة الجاليات المصرية في الدول التي شهدت كوارث طبيعية، ومن بينها الزلازل في تركيا وسوريا والسيول في ليبيا، وغيرها من المشكلات، التي تعمل الوزارة على حلها على مدار الساعة.

وقد أنابت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، لاستعراض جهود وزارة الهجرة في ملف التنمية المستدامة والتدريب من أجل التوظيف، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لنموذج محاكاة منظمة الهجرة الدولية، لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة سارة مأمون، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وأ.د عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومنسقة وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، م. حنان الجنيدي، مهندس بوحدة دراسات الهجرة، وعدد من الطلاب بأقسام الكلية، ومن الدول العربية الشقيقة.

وجاءت المشاركة ضمن الجلسة الافتتاحية لفعاليات نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، حيث تحدث مساعد وزيرة الهجرة حول "المهاجرين المصريين وأهداف التنمية المستدامة"، والتي شهدت مشاركة أ.د. حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيد كارلوس أوليفر، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر.