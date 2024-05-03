4 أيام.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال للقطاعين العام والخاص

شم النسيم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم، بعدما أصدر وزير العمل قرارًا بترحيل موعد إجازة عيد العمال 2024 رسميًا.

ونرصد خلال السطور التالية موعد إجازة شم النسيم، وعدد أيامها بعد ضم إجازة عيد العمال.

إجازة شم النسيم :2024

يعتبر موعد شم النسيم 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الإثنين 6 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024.

إجازة عيد العمال:

إجازة عيد العمال من ضمن الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024، وتكون يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

وقرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما قرر أيضًا أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم:

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك كافة العاملة في مصر بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال :2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك: اعتبارًا من يوم الإثنين 17 يونيو وتظل مستمرة حتى يوم الخميس 21 يونيو لنفس الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو: يوافق الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوافق الإثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو: يوافق الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر المجيدة 1973: يوافق الأحد 6 أكتوبر 2024.