الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل نتائج البنوك ومكاسب قطاع التكنولوجيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-5-2024، وسط حالة من الابتهاج بين المستثمرين بمجموعة من النتائج القوية لبنوك فرنسية من بينها سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول، في حين تلقى قطاع التكنولوجيا دعما بفضل نتائج قوية أعلنتها أبل علاوة على عملية إعادة شراء غير مسبوقة للأسهم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب انخفاض أسبوعي، مع مكاسب في مؤشر البنوك تجعله من أكبر الرابحين بين القطاعات. وقفز سهم سوسيتيه جنرال 5.5 بالمئة بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي دخل الربع الأول، في حين صعد سهم كريدي أجريكول 3.7 بالمئة بعد قفزة بنحو 55 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بما يفوق التوقعات. وارتفع المؤشر الفرنسي 0.2 بالمئة.

وكان مؤشر شركات التكنولوجيا أكبر الرابحين إذ صعد 0.9 بالمئة مدعوما بتجاوز شركة أبل نتائج وتوقعات الربع الثاني فضلا عن كشفها عن برنامج غير مسبوق لإعادة شراء الأسهم.

وانخفض سهم غلينكور 1.8 بالمئة بعدما ذكرت رويترز أن شركة التعدين تدرس الاستحواذ على أنجلو أميركان.

البورصة المصرية

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 2.8 مليار ورقة، بقيمة 13.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 8.1 مليار ورقة، بقيمة 12.8 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 542 مليون ورقة بقيمة 8.7 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 109.1 مليون ورقة بقيمة 6.5 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلمات بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 4 مليارات جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 223.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.7 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 911.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 2 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 881.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 277.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه.