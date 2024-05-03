إحتفالات صاخبة لجماهير الإتحاد السكندري بعد التتويج بكأس السلة
أحتفل جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى بحصول الفريق الاول لكرة السلة بكأس مصربعد تغلبه على منافسه الأهلى في الثواني الأخيرة بفضل ثلاثية اللاعب أحمد عادل “ دولا” التى أنهت المباراة إكلينيكياً.
وأستقبل جماهير الاتحاد فجر اليوم أتوبيس فريق الاتحاد فور وصوله مقر النادى الرئيسى بالشاطبى بالطبلة والمزمار مرددين هتافات النادى الشهيرة ومنها “ صباح الخير صباح النصر .. احنا ملوك السلة فى مصر ”
كما حمل الجماهير المدير الفنى الكابتن أحمد عمر “ ابن النادى ” على الاعناق كما حملوا “دولا” " ابن النادى أيضا صاحب ثلاثية القاضية ممكن
وأستمرت إحتفالات الجماهير بالفريق فى محيط الشاطبى وبداخل النادى حتى صباح اليوم