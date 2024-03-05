عيسى إسكندر يزف بشرى سارة للمصريين فى إيطاليا حول رخصة القيادة وعقود العمالة (خاص)

خلال احتفالية (ويل)..

احتفل الدكتور عيسي إسكندر، رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، ومسؤول العلاقات الخارجية للنقابة مع دول الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، بالعيد الرابع والسبعين لتدشين نقابة (ويل) أكبر ثانى نقابات العمال فى إيطاليا والتى أقيمت فاعلياتها اليوم الثلاثاء الموافق 05/03/2024 بمسرح البرانكاتشو اشهر وأقدم المسارح فى إيطاليا والذى يقع على بعد أمتارا من وسط العاصمة روما.

حيث حضر الاحتفالية أكثر من ثلاثة آلاف مواطن بينهم العديد من أبناء الجالية المصرية بدعوة من الدكتور عيسي إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا ومسؤول العلاقات الخارجية للنقابة مع دول الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، كان فى مقدمتهم الحاجة زينب إسماعيل رئيس مسجد الهدى بمنطقة شينتو شيللي والدكتور محمد يسري أحد شباب الجيل الثانى الواعد فى إيطاليا ,والمتحدث الرسمي للجالية المصرية فى إيطاليا الكاتب الصحفي الإعلامى محمد يوسف .



بشري بخصوص الرخصة المصرية لقيادة السيارات بايطاليا



وبدوره صرح الدكتور عيسي إسكندر، انه قام بالإتفاق مع وزارة المواصلات الإيطالية لإجراء إختبار رخصة القيادة باللغة العربية، وانه على وشك الإنتهاء من إتفاق لإسراع إجراءات إستخراج تأشيرات العمل والتى يعانى منها الكثيرون من المصريين الذين حصلوا على فرصة عمل فى إيطاليا .



ووجه إسكندر النصح إلى المصريين المتواجدين فى إيطاليا من بعض المراكز التى تدعى انها موكلة من الدولة الإيطالية بإعتماد شهادات دراسة اللغة الإيطالية ومساعدة المصريين على إنهاء إجراءات الضم العائلي وتقوم بجمع أموالا باهظة من المواطنين وتمنحهم شهادات غير صالحة أو مزورة، ماتسبب فى فقد الكثير من المصريين تصاريح إقاماتهم أو فقدهم الحصول على الجنسية الإيطالية بسبب تزوير فى الأوراق التى تعتمدها القنصلية الإيطالية.

وتابع إسكندر: “ نحن كنقابة ويل وكإتحاد للعمال المصريين فى إيطاليا الوحيدين المفوضين بإنهاء إجراءات تسوية معاشات المصريين والمساعدة فى حصولهم على حقوقهم من خلال قنواتنا الرسمية التى فوضتنا بها السلطات الإيطالية ,ويكفي ان تدخلوا على موقع القنصلية الإيطالية بالقاهرة لمتابعة العنوان الرسمي (للكاف والباترونات ) التابع لنقابتنا فى القاهرة”.



إسراع إجراءات إستخراج نتائج قانون إستقدام العمالة



أما فيما يتعلق بعقود إستقدام العمالة الموسمية من مصر ، نصح إسكندر المصريين بالرجوع إلى مكتب الكاف والباتروناتو التابع للقنصلية الإيطالية للتأكد من صحة هذه العقود وعدم الوقوع فى شباك المخادعين والنصابين الذين يقومون بإستغلال حاجة الشباب إلى الهجرة والعمل فى إيطاليا .