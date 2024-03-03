خبير تغذية يكشف عن روشتة صحية للخروج من شهر رمضان بوزن مثالي(فيديو)

حذر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من خطورة الإفراط في تناول الأملاح خلال أيام الصيام، قائلا: “المخللات خطر في الصيام وإذا كان هناك من يرغب بها فيمكن تناول أقلهم خطورة وهو الزيتون الأخضر وليس الأسود”

اليوم الرمضاني الصحيح غذائيا

وأضاف مجدي نزيه، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية “أون” مساء اليوم، إن العادات الغذائية الخاطئة، أحد أهم أسباب زيادة الوزن مع نهاية شهر رمضان، متابعا: اليوم الرمضاني الصحيح غذائيا يجب أن يقسم إلى أربعة وجبات رئيسية الأولى هي فطور تمهيدي يشمل سائل سكري وحساء دافئ لتهيئة الجهاز الهضمي لتناول الإفطار الرئيسي.

وأردف :" بعد مرور نصف ساعة تبدأ وجبة الإفطار الرئيسية وتشمل “ نشا مقبول وبروتين مقبول وسلطة خضراء”، متابعا: الوجبة الثالثة بينية بين الفطور الرئيسي والسحور لابد أن تكون فاكهة الموسم بحجم قبضة اليد أو قطعة صغيرة من الحلويات الشرقية يوم ويوم بالتناوب مع الفاكهة ثم السحور".

ولفت إلى أن أحد أهم العادات الغذائية الخاطئة التي تسير في رمضان هي شيوع فكرة الوجبة الممتدة التي تبدأ من الفطور وحتى السحور ومع قلة الحركة والمكوث أمام شاشات التلفزيون تحدث الأضرار في طليعتها زيادة الوزن الذي نعاني منه مع نهاية شهر رمضان المبارك ".

واختتم: “أهم المخاطر الخاصة بالسلوك الغذائي الخاطئ ليس في تناول السكريات والنشويات لكن في قلة الحركة والنشاط مع زيادة الرفاهية وتقدم الوسائل التي تقلل المخاطر” .